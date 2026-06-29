 Skoči na glavni sadržaj

Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 6, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The Effects of Financial and Non-financial Rewards on Truck Drivers’ Satisfaction (str. 1258-1272)

Sebastjan Škerlič, Žiga Kljun, Vanja Erčulj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 526kb
Decade of Monitoring Road Safety Performance Indicators in the Republic of Serbia (2013–2022) – Lessons That We Learned (str. 1273-1288)

Dalibor Pešić, Krsto Lipovac, Boris Antić, Jelica Šćekić, Nenad Marković, Emir Smailović, Radomir M. Mijailović, Đorđe Petrović, Filip Filipović, Andrijana Pešić, Bojana Miljković, Mladen Kovač
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
Institutional Theory and Digital Maturity – A Framework for Analysing the Digital Transformation of the Transport Sector (str. 1289-1302)

Ana Šego, Maja Gakić, Mario Šakić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 589kb
Traffic Flow Research – Application of the Roundabout Investigation Model (MIKR) (str. 1303-1319)

Mustafa Mehanović, Ajdin Džananović, Mirza Berković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1501kb
Trend-Season Dual-Branch Fusion Network with Harmonic Weighting for Traffic Prediction (str. 1320-1336)

Yangyi Liu, Siyuan Zhang, Wenjun Zhou, Yifan Wang, Quan Zhang, Bo Peng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1195kb
A Passenger Flow Prediction Model of Urban Rail Transit Based on ICEEMDAN Decomposition and TCN-LSTM-CAM Module (str. 1337-1356)

Haijun Li, Yuheng Zhang, Jing Chen, Yan Huang, Dehua Wei
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1247kb
ICP-LSTM Joint Localisation for Autonomous Driving (str. 1357-1373)

Junhe Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 946kb
Bandwidth-Aware Event-Triggered Adaptive DMPC for Vehicle Platoon Control (str. 1374-1389)

Yiming Song, Hongtao Ye, Wenguang Luo, Xiaohua Zhou, Jiayan Wen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1287kb
Intersection Information Modelling and Case Analysis under the Dual Drive of Path Guidance and Scenario Constraints (str. 1390-1406)

Yuewen Jiang, Shen Ying, Guorui Sun, Yuanyi Liang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1721kb
A Traffic Assignment Method Based on Genetic Tabu Algorithm for the Main Skeleton Road Network in Congested Road Sections (str. 1407-1425)

Huiyang Chen, Yaohan Wu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 801kb
A Quantitative Method for Assessing Freeway Driving Risk Based on Continuous Observation Data (str. 1426-1446)

Chonghao Pang, Peiqun Lin, Minping Gong, Qiang Zeng, Chuhao Zhou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1212kb
Fire Video Interventions Reshape Electric Bicycle User Needs – A Three-Phase Identification, Prioritisation and Guidance Framework (str. 1447-1471)

Yu Lin, Yongxing Li, Dongxu Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1139kb
A Data-Driven Framework for Traffic Crash Risk Prediction – Exploiting Multi-Source Heterogeneous Data (str. 1472-1488)

Min Guo, Mingxing Gao, Haixiao Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1628kb
Understanding the Impact of Invalid Parking Areas on Shared Bicycle Parking Governance Systems (str. 1489-1503)

Xiao-Jun Yu, Pan Yang, Jiajia Chang, Jie Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1466kb
Low-Carbon Oriented Routing Optimisation in Logistics Distribution Systems with Road Congestion Considerations (str. 1504-1520)

Xiao Guo, Fuya Yuan, Yuhan Fu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 955kb

Posjeta: 0 *