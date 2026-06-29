Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 6, 2026.
- Datum izdavanja: 29.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Sebastjan Škerlič, Žiga Kljun, Vanja Erčulj
Izvorni znanstveni članak
Dalibor Pešić, Krsto Lipovac, Boris Antić, Jelica Šćekić, Nenad Marković, Emir Smailović, Radomir M. Mijailović, Đorđe Petrović, Filip Filipović, Andrijana Pešić, Bojana Miljković, Mladen Kovač
Izvorni znanstveni članak
Ana Šego, Maja Gakić, Mario Šakić
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Mehanović, Ajdin Džananović, Mirza Berković
Izvorni znanstveni članak
Yangyi Liu, Siyuan Zhang, Wenjun Zhou, Yifan Wang, Quan Zhang, Bo Peng
Izvorni znanstveni članak
Haijun Li, Yuheng Zhang, Jing Chen, Yan Huang, Dehua Wei
Izvorni znanstveni članak
Junhe Liu
Izvorni znanstveni članak
Yiming Song, Hongtao Ye, Wenguang Luo, Xiaohua Zhou, Jiayan Wen
Izvorni znanstveni članak
Yuewen Jiang, Shen Ying, Guorui Sun, Yuanyi Liang
Izvorni znanstveni članak
Huiyang Chen, Yaohan Wu
Izvorni znanstveni članak
Chonghao Pang, Peiqun Lin, Minping Gong, Qiang Zeng, Chuhao Zhou
Izvorni znanstveni članak
Yu Lin, Yongxing Li, Dongxu Chen
Izvorni znanstveni članak
Min Guo, Mingxing Gao, Haixiao Wang
Izvorni znanstveni članak
Xiao-Jun Yu, Pan Yang, Jiajia Chang, Jie Zhang
Izvorni znanstveni članak
Xiao Guo, Fuya Yuan, Yuhan Fu
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *