International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 7, 2026.
- Datum izdavanja: 01.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Abraham Lomi, Widodo Pudji Muljanto, Michael Ardita, Rifqi Fajryansyah
Izvorni znanstveni članak
Yunhao Yv, Fuhua Luo, Gaoxin Lyu, Fu Yizhou, Yao Li
Izvorni znanstveni članak
Trishna Panse, Kailash Chandra Bandhu, Ratnesh Litoriya
Izvorni znanstveni članak
Fatima Zohra Youcef, Fatiha Barigou
Izvorni znanstveni članak
Mohammed M. Alezzi, Weiping Wang, Abdul Monem S. Rahma, Mazen R. Hassan
Izvorni znanstveni članak
Mohamed Tahiri, Yassine Lakhal, Soulaiman Louah, Abdelaziz Mimet
Izvorni znanstveni članak
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