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International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 7, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

A Novel Approach to SVC Control under Unbalanced Conditions for Voltage Stability and Harmonic Minimization (str. 489-498)

Abraham Lomi, Widodo Pudji Muljanto, Michael Ardita, Rifqi Fajryansyah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1520kb
A Hybrid CWT–Transformer Method for Traffic Fingerprinting of Smart-Grid Device (str. 499-511)

Yunhao Yv, Fuhua Luo, Gaoxin Lyu, Fu Yizhou, Yao Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3675kb
Intelligent Security Fabric: SDN-Powered Next- Generation Firewall Architecture for Modern Networks (str. 513-526)

Trishna Panse, Kailash Chandra Bandhu, Ratnesh Litoriya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1641kb
A Bilingual Sentiment Analysis Platform for Medication Reviews: A Transformer-Based System Supporting Active Learning and Ongoing Corpus Expansion (str. 527-541)

Fatima Zohra Youcef, Fatiha Barigou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1269kb
Advanced Algorithm for Encrypting Audio Files on Social Media Based on Magic Square and 6D chaotic System a fifth-order Magic Squares over GF (2^8) (str. 543-556)

Mohammed M. Alezzi, Weiping Wang, Abdul Monem S. Rahma, Mazen R. Hassan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1526kb
A Hybrid Intelligent Navigation System for Autonomous Vehicles in Contested Environments: Integrating Modified Ant Colony Optimization with Threat-Weighted A* (str. 557-567)

Mohamed Tahiri, Yassine Lakhal, Soulaiman Louah, Abdelaziz Mimet
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 879kb

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