Bulletin of the International Association for Paleodontology , Vol. 20 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Anna Ragni, Marco Boscolo, Carmela Martinez
Izvorni znanstveni članak
Astika Swastirani, Alika Putri Zahra, Nabilah Shaffiyah Rahmayati, Neny Roeswahjuni
Izvorni znanstveni članak
Maria Istiqomah Marini, Mirza Khairina, Maria Sekar Aurelia, Mieke Sylvia Margaretha, Arofi Kurniawan, Beta Novia Rizky, Aspalilah Alias, An’nisaa Chusida
Izvorni znanstveni članak
Fatma Nur Erbil Kaya, Alper Yener Yavuz, Ahmet İhsan Aytek, Esra Hilal Kaya, Ozan Aydoğdu
Izvorni znanstveni članak
Shintya Rizki Ayu Agitha, Icha Artyas Annariswati, Dyah Ayu Retnowulan, Arofi Kurniawan, Anand Marya
Izvorni znanstveni članak
Sayem Mulla, Laresh Mistry, Amit Patil, Shreyas Neelkanthan, Sankalp Bhandarkar, Shalaka Kirdak
Pregledni rad
Rina Girish Mehta, Piyush Asnani, Aiswarya Asok, Kamlesh Rami, Disha Bhatt
Studija slučaja
Sayem Mulla, Viraj Kharkar, Harjit Singh Kalsi
Kratko priopćenje
Posjeta: 0 *