 Skoči na glavni sadržaj

Bulletin of the International Association for Paleodontology , Vol. 20 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Mandibular gracilization through time: a 3D comparison of ancient and contemporary populations (str. 1-11)

Anna Ragni, Marco Boscolo, Carmela Martinez
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 816kb
Dental age estimation using the tooth coronal index (TCI) method in an Indonesian adult population (str. 12-18)

Astika Swastirani, Alika Putri Zahra, Nabilah Shaffiyah Rahmayati, Neny Roeswahjuni
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 695kb
Diagnostic performance of the Third Molar Maturity Index (I3M) for forensic age estimation at the 18-year threshold in a Surabaya population, Indonesia (str. 19-27)

Maria Istiqomah Marini, Mirza Khairina, Maria Sekar Aurelia, Mieke Sylvia Margaretha, Arofi Kurniawan, Beta Novia Rizky, Aspalilah Alias, An’nisaa Chusida
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 939kb
Dental anthropological analysis of the Byzantine Necropolis of Samantaş (Muğla, Türkiye) (str. 28-40)

Fatma Nur Erbil Kaya, Alper Yener Yavuz, Ahmet İhsan Aytek, Esra Hilal Kaya, Ozan Aydoğdu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1012kb
Accuracy of dental age estimation using the Demirjian, Al Qahtani, and Blenkin-Evans methods in children from Surabaya, Indonesia (str. 41-49)

Shintya Rizki Ayu Agitha, Icha Artyas Annariswati, Dyah Ayu Retnowulan, Arofi Kurniawan, Anand Marya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 688kb
Forensic odontology in pediatric dentistry: a detailed exploration (str. 50-63)

Sayem Mulla, Laresh Mistry, Amit Patil, Shreyas Neelkanthan, Sankalp Bhandarkar, Shalaka Kirdak
Pregledni rad

engleski pdf 868kb
Bilateral shovel shaped maxillary central incisors in a non-syndromic adult: a distinct morphological presentation (str. 64-69)

Rina Girish Mehta, Piyush Asnani, Aiswarya Asok, Kamlesh Rami, Disha Bhatt
Studija slučaja

engleski pdf 893kb
Redesignating third molars as vestigial organs? (str. 70-73)

Sayem Mulla, Viraj Kharkar, Harjit Singh Kalsi
Kratko priopćenje

engleski pdf 795kb

Posjeta: 0 *