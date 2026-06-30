South-east European forestry : SEEFOR , Vol. 17 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Martina Đodan
Pregledni rad
Lazar Pavlović, Vanja Vuksanović, Branislav Kovačević, Olivera Kalozi, Marina Ogrizović, Saša Orlović
Izvorni znanstveni članak
Anastazija Dimitrova, Svetlana Pejovikj, Ognen Onchevski, Ivan Minchev, Dana Dina Kolevska
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Vemić, Sanja Lazić, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonjac, Marina Vukin, Milivoje Ćosić, Vladan Popović
Izvorni znanstveni članak
Marina B. Milović, Branislav Kovačević, Milan Drekić, Saša Pekeč, Saša Orlović, Zoran Novčić, Zoran Galić
Izvorni znanstveni članak
Jovan Dobrosavljević, Marija Marjanović, Čedomir Marković
Izvorni znanstveni članak
Anastasiia Shchukovskaya, Elena Arbuzova, Nataliia Kozyreva, Karine Akopyan, Tigran Ghrejyan, Mark Kalashian, Inessa Eloyan, Iren Shahazizyan, Gayane Karagyan
Izvorni znanstveni članak
Besim Balić, Ćemal Višnjić, Sead Vojniković, Melisa Ljuša, Mehmed Čilaš
Izvorni znanstveni članak
Mohamed Amine Laghmich, Mohammed Ariche, Bouthaina Ahayk
Izvorni znanstveni članak
Arben Q. Alla, Edmond Pasho
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Baumgertel, Sara Lukić, Predrag Miljković, Milica Caković Milosavljević, Stefan Miletić, Nikola Živanović, Snežana Belanović Simić
Izvorni znanstveni članak
Jelena Knežević, Jusuf Musić, Velid Halilović, Aldin Hodžić, Ehlimana Pamić, Amina Karišik
Izvorni znanstveni članak
Velid Halilović, Jusuf Musić, Jelena Knežević, Admir Avdagić, Amina Karišik, Ehlimana Pamić
Izvorni znanstveni članak
Dejan Beuković, Miroslava Polovinski-Horvatović, Kristijan Cokoski, Marko Vukadinović, Zoran Popović, Nikola Mihajlović
Izvorni znanstveni članak
Artemio Carrillo-Parra, Juan Garcia-Quezada
Izvorni znanstveni članak
Tuan Quoc Doan, Tetsuya K. Matsumoto, Tai Tien Dinh, Hung Thai Le, Tuan Ngoc Anh Ho, Naoko H. Miki, Hoang Thai Dac Ho, Muneto Hirobe
Izvorni znanstveni članak
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