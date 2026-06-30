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South-east European forestry : SEEFOR , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Forest Restoration in Croatia – Historical Overview (str. 1-10)

Martina Đodan
Pregledni rad

engleski pdf 1157kb
Comparative Effects of NAA and IBA on the Rooting Success of Apical and Lateral Stem Cuttings of Kerria japonica (L.) DC (str. 1-10)

Lazar Pavlović, Vanja Vuksanović, Branislav Kovačević, Olivera Kalozi, Marina Ogrizović, Saša Orlović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 535kb
Physical Properties and Germination Capacity of Black Alder Seeds: Informing Reforestation Efforts for a Threatened Population near Lake Prespa, North Macedonia (str. 1-10)

Anastazija Dimitrova, Svetlana Pejovikj, Ognen Onchevski, Ivan Minchev, Dana Dina Kolevska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 622kb
The Influence of Genotype and Morphological Characteristics of Rowan (Sorbus aucuparia) Leaves on the Development of Gymnosporangium cornutum (str. 1-7)

Aleksandar Vemić, Sanja Lazić, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonjac, Marina Vukin, Milivoje Ćosić, Vladan Popović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 967kb
Ectomycorrhizal Diversity of Two Economically Most Important Riparian Forest Tree Species in Serbia – A Case Study of Gornje Podunavlje Special Nature Reserve (str. 1-10)

Marina B. Milović, Branislav Kovačević, Milan Drekić, Saša Pekeč, Saša Orlović, Zoran Novčić, Zoran Galić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 498kb
Community Structure, Diversity, and Population Dynamics of Black Poplar Leaf Miners and Galling Aphids in the Urban Environment (str. 1-16)

Jovan Dobrosavljević, Marija Marjanović, Čedomir Marković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1904kb
Pathogenic Micromycete Neocatenulostroma germanicum in Pine Plantations of the Republic of Armenia (str. 1-7)

Anastasiia Shchukovskaya, Elena Arbuzova, Nataliia Kozyreva, Karine Akopyan, Tigran Ghrejyan, Mark Kalashian, Inessa Eloyan, Iren Shahazizyan, Gayane Karagyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1601kb
Influence of Geological Substrate on the Structure and Diversity of Dinaric Mixed Beech–Fir–Spruce Forests: A Case Study from Mt. Konjuh (str. 1-9)

Besim Balić, Ćemal Višnjić, Sead Vojniković, Melisa Ljuša, Mehmed Čilaš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1081kb
Assessing Wildfire Susceptibility in Mediterranean Forest Ecosystems: A Spatial Ensemble Machine Learning Approach in Portugal (str. 1-18)

Mohamed Amine Laghmich, Mohammed Ariche, Bouthaina Ahayk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4153kb
Climatic Drivers of Vegetation Activity and Radial Growth in Mediterranean Pinus sylvestris from Central Albania (str. 1-13)

Arben Q. Alla, Edmond Pasho
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1843kb
Impact of Protective Forest Belts (PFBs) on Wind Reduction, Microclimate, and Soil Properties (str. 1-11)

Aleksandar Baumgertel, Sara Lukić, Predrag Miljković, Milica Caković Milosavljević, Stefan Miletić, Nikola Živanović, Snežana Belanović Simić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2374kb
Analysis of Wood Defects in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) from Mixed Uneven-Aged Forest Stand (str. 1-10)

Jelena Knežević, Jusuf Musić, Velid Halilović, Aldin Hodžić, Ehlimana Pamić, Amina Karišik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1230kb
Physiological Workload of Chainsaw Felling and Processing Workers – Case Study (str. 1-8)

Velid Halilović, Jusuf Musić, Jelena Knežević, Admir Avdagić, Amina Karišik, Ehlimana Pamić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 523kb
The Roe Deer (Capreolus capreolus) as the Bio-indicator of the Presence of Heavy Metals (Cd and Pb) in Three Hunting Grounds of Central Serbia (str. 1-7)

Dejan Beuković, Miroslava Polovinski-Horvatović, Kristijan Cokoski, Marko Vukadinović, Zoran Popović, Nikola Mihajlović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 581kb
Effect of Initial Moisture Content of Prosopis laevigata Firewood on Charcoal Yield and Quality (str. 1-9)

Artemio Carrillo-Parra, Juan Garcia-Quezada
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 399kb
Understory Vegetation Structure in Remnant Natural Forests and Acacia Plantations on Coastal Sand Dunes in North Central Vietnam (str. 1-14)

Tuan Quoc Doan, Tetsuya K. Matsumoto, Tai Tien Dinh, Hung Thai Le, Tuan Ngoc Anh Ho, Naoko H. Miki, Hoang Thai Dac Ho, Muneto Hirobe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4703kb

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