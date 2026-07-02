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Revija za socijalnu politiku , Vol. 33 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Revealing the Causes of Long-Term Youth Unemployment in Croatia – A Mixed Method Study (str. 5-24)

engleski pdf 435kb
U potrazi za uzrocima dugotrajne nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj – istraživanje mješovitim metodama (str. 25-25)

Tibor Kovač, Valerija Botrić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 435kb
Međuovisnost demografskih obilježja iseljeničkoga kontingenta i radnog sustava Republike Hrvatske (str. 27-44)

hrvatski pdf 612kb
Interdependence of the Demographic Characteristics of the Emigrant Population and the Labour System of the Republic of Croatia (str. 45-45)

Monika Balija Vincek
Pregledni rad

engleski pdf 612kb
Integrating People with Disabilities into the Open Labour Market: How Can Wage Subsidies Help? Experience from Czechia (str. 47-65)

engleski pdf 511kb
Integracija osoba s invaliditetom u otvoreno tržište rada: kako subvencije za plaće mogu pomoći? Iskustvo iz Republike Češke (str. 66-66)

Tomas Sirovatka, Ondřej Hora, Markéta Horáková
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 511kb
Investigating the Link Between Income Distribution and Growth Volatility: Panel Analysis of Selected Countries (str. 67-88)

engleski pdf 1012kb
Istraživanje sveze između distribucije dohodaka i volatilnosti rasta: panel-analiza odabranih zemalja (str. 89-89)

Nemanja Popović, Milena Konatar, Jovan Đurašković, Milivoje Radović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1012kb
Maximilian Fuchs, Constanze Janda (Hrsg.) Europäisches Sozialrecht (str. 91-93)

Ivana Vukorepa
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 167kb
Hans Dubois, Marie Hyland i Klára Fóti: Social Protection 2.0: Unemployment and Minimum Income Benefits (str. 93-96)

Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 176kb
Nenad Starc (ur.): Hrvatski otoci – uvod u nesologiju (str. 97-100)

Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 199kb
Popis recenzenata u 2025. godini (str. 101-102)

hrvatski pdf 151kb
Acknowledgement of Referees 2025 (str. 101-102)


Ostalo

engleski pdf 151kb

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