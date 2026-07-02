Revija za socijalnu politiku , Vol. 33 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 02.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Tibor Kovač, Valerija Botrić
Izvorni znanstveni članak
Monika Balija Vincek
Pregledni rad
Tomas Sirovatka, Ondřej Hora, Markéta Horáková
Izvorni znanstveni članak
Nemanja Popović, Milena Konatar, Jovan Đurašković, Milivoje Radović
Izvorni znanstveni članak
Ivana Vukorepa
Recenzija, prikaz
Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz
Predrag Bejaković
Recenzija, prikaz
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