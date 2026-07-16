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Jezikoslovlje , Vol. 27 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Tematizacija jezika u suvremenoj luzofonskoj poeziji (str. 1-24)

hrvatski pdf 300kb
THEMATIZATION OF LANGUAGE IN CONTEMPORARY LUSOPHONE POETRY (str. 1-24)

Daliborka Sarić, Majda Bojić, Nina Lanović
Izvorni znanstveni članak

Profesor ChatGPT: korištenje alata umjetne inteligencije za savladavanje gramatike stranih jezika (str. 25-63)

hrvatski pdf 11174kb
ChatGPT as a Spanish teacher: the use of artificial intelligence tools to learn foreign language grammar (str. 25-63)

Marko Kapović, Ana Stanić
Izvorni znanstveni članak

Dijalektološki povratak Davoru u slavonskoj Posavini (str. 65-86)

hrvatski pdf 1091kb
DIALECTOLOGICAL RETURN TO DAVOR IN SLAVONIC POSAVINA

Filip Galović
Izvorni znanstveni članak

The AC-rzecz ujmując-construction in Polish: A corpus-driven study (str. 87-120)

engleski pdf 414kb
Konstrukcija priložna dopuna-rzecz ujmując u poljskome jeziku: korpusno istraživanje

Jarosław Wiliński
Izvorni znanstveni članak

Proizvodnja kolokacija kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem (str. 121-155)

hrvatski pdf 363kb
PRODUCTION OF COLLOCATIONS IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL LANGUAGE DISORDER

Stella Ćosić, Maja Kelić
Izvorni znanstveni članak

Semantička obilježja zavisne sastavnice u vremenskim prijedložno-padežnim izrazima (str. 157-173)

hrvatski pdf 281kb
SEMANTIC FEATURES OF THE DEPENDENT WORD IN TEMPORAL PREPOSITIONAL EXPRESSIONS

Maja Glušac, Ivana Matas Ivanković
Izvorni znanstveni članak

Modifikacije u hrvatskim antiposlovicama (str. 175-194)

hrvatski pdf 286kb
Modifications in Croatian anti-proverbs

Melita Aleksa Varga
Izvorni znanstveni članak

Ponavljanja na primjerima intervjua s talijanskim političarima (str. 195-223)

hrvatski pdf 388kb
Repetition on examples of interviews with Italian politicians

Magdalena Nigoević
Izvorni znanstveni članak

Njemačka frazemska konstrukcija N1 an N1 i njezini prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku (str. 225-248)

hrvatski pdf 356kb
The German phraseme construction N1 an N1 and its translation equivalents in the Croatian language

Manuela Karlak, Snježana Babić
Izvorni znanstveni članak

Uloga gramatičkoga roda u poimanju izvanjezične stvarnosti. Primjer hrvatskih, slovenskih i talijanskih jednojezičnih i dvojezičnih govornika (str. 249-287)

hrvatski pdf 2344kb
THE IMPACT OF GRAMMATICAL GENDER ON THE CATEGORIZATION OF EXTRALINGUISTIC REALITY IN BILINGUAL SPEAKERS: EVIDENCE FROM CROATIAN–ITALIAN, SLOVENIAN–ITALIAN, AND ITALIAN–SLOVENIAN BILINGUALS

Ivana Lalli Paćelat
Izvorni znanstveni članak

Cybersecurity Discourse: A CDA of Western Perspectives on Cyber Threats (str. 289-313)

engleski pdf 315kb
DISKURS KIBERNETIČKE SIGURNOSTI: KRITIČKA ANALIZA ZAPADNIH PREDODŽBI O KIBERNETIČKIM PRIJETNJAMA

Adriana Petra Blažević
Izvorni znanstveni članak

E-leksikografija: razvoj, perspektive i hrvatski kontekst (str. 315-331)

hrvatski pdf 280kb
E-LEXICOGRAPHY: DEVELOPMENT, PERSPECTIVES, AND THE CROATIAN CONTEXT

Dorotea Cakić
Pregledni rad

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