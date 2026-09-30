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Acta Pharmaceutica , Vol. 76 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Nanocarrier based drug delivery for rheumatoid arthritis: Current strategies and future directions

NA LI, ZEFANG QU, DAODONG DU
Pregledni rad

engleski pdf 1433kb
A meta-analysis of the effects of Zingiber officinale on metabolic indexes among patients with type 2 diabetes

QIANJUN LI, MIN LI, MISBAH ULLAH KHAN, WEI CAI
Pregledni rad

engleski pdf 7171kb
Impact of dapagliflozin on renal function and serum uric acid: An updated meta-analysis

YU FENG, YANGSONG TAO, DENG RONG, XUEHONG RI, DI PAN, JINGRU YANG, LIYUAN YUAN
Pregledni rad

engleski pdf 2985kb
First-in-class HPLC-fluorescence method for quantification of roscovitine in plasma: Greenness assessment and application to pharmacokinetic studies in rats

IBRAHIM A. DARWISH, NOURAH Z. ALZOMAN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1290kb
Relaxin-2 protects synaptic integrity via hippocampal NLRP3-mTOR-autophagy pathways in an age-dependent Alzheimer-like model

DAOHE WANG, ZHIGANG ZHAO, YUMEI DING
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1536kb
Analytical approach for conversion of conventional to green RP-HPLC methods for analysis of lipophilic neutral and basic active pharmaceutical ingredients

BOJANA VULOVSKA TRIFUNOVSKA, ANA ATANASOVA, PACKA ANTOVSKA, KATERINA BREZOVSKA, ANETA DIMITROVSKA, NATALIJA NAKOV
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1711kb
Size exclusion chromatography as a characterization tool for quality control of marine biopharmaceutical keyhole limpet hemocyanin

PAULA CERMAKOVA, PETRA MAJEROVA, ANDREJ KOVAC, JURAJ PIESTANSKY
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1282kb
Adverse event reporting of golimumab: A disproportionality analysis of the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) database

WENJIE MA, NUAN JIA, HUI LIAO, ZHILEI LI, XIAODAN LI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3465kb
Comparative study of the anti-inflammatory activity of hyperoside and its isomer in the treatment of diabetic retinopathy: From network pharmacology and bioinformatics analysis to experimental verification

YIJUN GUO, XIANG WANG, DONGMEI ZHANG, TIANPENG CHEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4473kb
Gentiopicroside suppresses cell proliferation, migration, and invasion via inhibition of the HGF/PI3K/Akt pathway in clear cell renal cell carcinoma

XIAOLING WANG, ZHIJIE SONG, NANNAN ZHANG, CHUNYAN ZHANG, CHUNYING BAI, XIANJUN LIU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4731kb
Syringin inhibits insulin resistance through the PI3K/AKT pathway

HAITAO WANG, JIANJIAN HAN, LU YUN, XIAOLEI WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 925kb
Anacardic acid, a histone acetyltransferase inhibitor, stimulates hemolysis and eryptosis through energy depletion and calcium accumulation

SARA Y. ALDEGHAITHER, MOHAMMAD A. ALFHILI, JAWAHER ALSUGHAYYIR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2173kb
Integrating network pharmacology and experimental validation reveals PI3K/AKT as a critical pathway in pachymic acid-induced inhibition of hepatocellular carcinoma

JUN LIANG, HONGYU ZHANG, SHIXIN PAN, TAO SI, MINZHONG TANG, ZHENG PENG
Kratko priopćenje

engleski pdf 5405kb

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