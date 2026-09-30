Acta Pharmaceutica , Vol. 76 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 30.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
NA LI, ZEFANG QU, DAODONG DU
Pregledni rad
QIANJUN LI, MIN LI, MISBAH ULLAH KHAN, WEI CAI
Pregledni rad
YU FENG, YANGSONG TAO, DENG RONG, XUEHONG RI, DI PAN, JINGRU YANG, LIYUAN YUAN
Pregledni rad
IBRAHIM A. DARWISH, NOURAH Z. ALZOMAN
Izvorni znanstveni članak
DAOHE WANG, ZHIGANG ZHAO, YUMEI DING
Izvorni znanstveni članak
BOJANA VULOVSKA TRIFUNOVSKA, ANA ATANASOVA, PACKA ANTOVSKA, KATERINA BREZOVSKA, ANETA DIMITROVSKA, NATALIJA NAKOV
Izvorni znanstveni članak
PAULA CERMAKOVA, PETRA MAJEROVA, ANDREJ KOVAC, JURAJ PIESTANSKY
Izvorni znanstveni članak
WENJIE MA, NUAN JIA, HUI LIAO, ZHILEI LI, XIAODAN LI
Izvorni znanstveni članak
YIJUN GUO, XIANG WANG, DONGMEI ZHANG, TIANPENG CHEN
Izvorni znanstveni članak
XIAOLING WANG, ZHIJIE SONG, NANNAN ZHANG, CHUNYAN ZHANG, CHUNYING BAI, XIANJUN LIU
Izvorni znanstveni članak
HAITAO WANG, JIANJIAN HAN, LU YUN, XIAOLEI WANG
Izvorni znanstveni članak
SARA Y. ALDEGHAITHER, MOHAMMAD A. ALFHILI, JAWAHER ALSUGHAYYIR
Izvorni znanstveni članak
JUN LIANG, HONGYU ZHANG, SHIXIN PAN, TAO SI, MINZHONG TANG, ZHENG PENG
Kratko priopćenje
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