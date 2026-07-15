Sonda : List studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 51. No. 2., 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Klara Leskovar, Marta Markulić, Bernard Janković
Pregledni rad
Jakov Kačan, Marta Plehandžić, Sven Gojsović, Domagoj Vražić, Božidar Pavelić
Pregledni rad
Nikolina Ivanković, Marko Vuletić
Pregledni rad
Anabela Patron, Božana Lončar Brzak
Pregledni rad
Walter Dukić, Lucija Koturić
Pregledni rad
Dora Kalac, Ivona Sučić, Marko Vuletić
Pregledni rad
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