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Sonda : List studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 51. No. 2., 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

C-oblik korijenskog kanala (str. 26-29)

Klara Leskovar, Marta Markulić, Bernard Janković
Pregledni rad

hrvatski pdf 2313kb
Hemisekcija: očuvanje zuba umjesto ekstrakcije (str. 30-37)

Jakov Kačan, Marta Plehandžić, Sven Gojsović, Domagoj Vražić, Božidar Pavelić
Pregledni rad

hrvatski pdf 4271kb
Primjena autolognih krvnih pripravaka u oralnoj kirurgiji (str. 38-44)

Nikolina Ivanković, Marko Vuletić
Pregledni rad

hrvatski pdf 3831kb
Primjena kortikosteroida u oralnoj medicini (str. 45-49)

Anabela Patron, Božana Lončar Brzak
Pregledni rad

hrvatski pdf 396kb
Rani karijes djetinjstva (ECC) – prevalencija i prevencija (str. 50-58)

Walter Dukić, Lucija Koturić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1217kb
Šivanje u oralnoj kirurgiji: vodič za kliničku primjenu (str. 59-65)

Dora Kalac, Ivona Sučić, Marko Vuletić
Pregledni rad

hrvatski pdf 372kb

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