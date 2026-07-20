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Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 21 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 20.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

An investigation into the use of vortex generators on the blade of vertical axis current turbine in correlation with delaying stall and increasing energy efficiency (str. 2-14)

Daif Rahuna, I Ketut Aria Pria Utama, Erwandi ., Dendy Satrio
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1951kb
A new smart charging strategy for electric vehicles in energy communities: An Italian case study (str. 14-29)

x\Federico Aleotti, Antonino Rollo, Piersilvio Marcolin, Valerio Angelucci, Debora Cilio, Matteo Zulianello
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5513kb
Toward a comprehensive remediation of polluted waters using a compact composite layered material (str. 29-37)

Kledi Xhaxhiu, Avni Berisha, Nensi Isak, Besnik Baraj, Bujar Seiti
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2503kb

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