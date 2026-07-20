Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 21 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 20.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Daif Rahuna, I Ketut Aria Pria Utama, Erwandi ., Dendy Satrio
Izvorni znanstveni članak
x\Federico Aleotti, Antonino Rollo, Piersilvio Marcolin, Valerio Angelucci, Debora Cilio, Matteo Zulianello
Izvorni znanstveni članak
Kledi Xhaxhiu, Avni Berisha, Nensi Isak, Besnik Baraj, Bujar Seiti
Izvorni znanstveni članak
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