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Liječnički vjesnik , Vol. 148 No. 5-6, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za liječenje odraslih bolesnika s Gaucherovom bolešću (str. 147-159)

hrvatski pdf 479kb
Clinical guidelines for the management of adult patients with Gaucher disease (str. 147-159)

Ivan Pećin, Nadira Duraković, Iveta Merćep, Dražen Perica, Dunja Leskovar Lemešić, Kristina Paponja Mihanović, Luka Prgomet, Nediljko Šućur, Maja Prutki, Ksenija Fumić, Dominik Strikić, Toni Valković, Jasminka Sinčić-Petričević, Vladimir Miletić, Ervina Bilić, Željko Reiner
Stručni rad

Hrvatski prijevod i prilagodba ljestvice za procjenu svrbeža u 5 koraka (str. 160-165)

hrvatski pdf 989kb
Croatian translation and adaptation of the 5-D Itch scale (str. 160-165)

Vilibor Šeša, Kristian Lewis, Viktor Domislović, Iva Košuta, Maja Sremac, Anna Mrzljak
Izvorni znanstveni članak

HLA-B27 status and its association with clinical, laboratory and imaging features in reactive arthritis: A cross-sectional study (str. 166-174)

engleski pdf 663kb
Status HLA-B27 i njegova povezanost s kliničkim, laboratorijskim i slikovnim značajkama kod reaktivnog artritisa: presječna studija (str. 166-174)

Arianit Bajraktari, Besim Demolli, Bastri Durmishi, Ismet H. Bajraktari, Valton Saiti, Naser Ramadani, Jehona Ismaili-Kadriaj, Rina Hoxha, Serbeze Kabashi-Muqaj, Simeon Grazio
Izvorni znanstveni članak

Kvaliteta varfarinske antikoagulacijske terapije u ambulantama obiteljske medicine procijenjena vremenom provedenim u terapijskom rasponu: retrospektivno opservacijsko istraživanje (str. 175-181)

hrvatski pdf 423kb
Quality of warfarin anticoagulant therapy in family medicine practices asessed by time in therapeutic range: A retrospective observational study (str. 175-181)

Mladen Oršolić, Venija Cerovečki, Ana Klir, Mario Ćurković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 423kb
Pacijentica u postmenopauzi s adneksalnom torzijom: dijagnostička dilema – prikaz slučaja (str. 182-185)

hrvatski pdf 688kb
Postmenopausal women with adnexal torsion: a diagnostic dilemma – a case report (str. 182-185)

Biserka Knezić Frković, Ivanka Karadža, Ana Šešerko, Lucija Franušić, Franjo Grgić, Mato Pavić
Stručni rad

Peripartalno zbrinjavanje rodilje s dekompenziranom nealkoholnom masnom bolešću jetre i teškom koagulopatijom: prikaz slučaja (str. 186-191)

hrvatski pdf 749kb
Peripartal care in parturient with decompensated non-alcoholic fatty liver disease and severe coagulopathy: a case report (str. 186-191)

Krešimir Reiner, Anita Lukić, Marina Katalinić Novak, Ana Vuzdar Trajkovski, Gloria Mamić, Nikolina Džaja, Zvonimir Marko Škugor
Stručni rad

Klaudini i upalne bolesti crijeva (str. 192-200)

hrvatski pdf 1206kb
Claudins and inflammatory bowel disease (str. 192-200)

Biljana Knežević, Sanda Mustapić, Marko Banić, Lidija Požgaj, Vesna Eraković Haber
Pregledni rad

Osvrt na 16. međunarodni kongres jednodnevne kirurgije (str. 201-202)

hrvatski pdf 681kb
Review of the 16th International Congress of Day Surgery (str. 201-202)

Branko Bogdanić, Anko Antabak
Pismo uredniku

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