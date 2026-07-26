Liječnički vjesnik , Vol. 148 No. 5-6, 2026.
- Datum izdavanja: 26.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivan Pećin, Nadira Duraković, Iveta Merćep, Dražen Perica, Dunja Leskovar Lemešić, Kristina Paponja Mihanović, Luka Prgomet, Nediljko Šućur, Maja Prutki, Ksenija Fumić, Dominik Strikić, Toni Valković, Jasminka Sinčić-Petričević, Vladimir Miletić, Ervina Bilić, Željko Reiner
Stručni rad
Vilibor Šeša, Kristian Lewis, Viktor Domislović, Iva Košuta, Maja Sremac, Anna Mrzljak
Izvorni znanstveni članak
Arianit Bajraktari, Besim Demolli, Bastri Durmishi, Ismet H. Bajraktari, Valton Saiti, Naser Ramadani, Jehona Ismaili-Kadriaj, Rina Hoxha, Serbeze Kabashi-Muqaj, Simeon Grazio
Izvorni znanstveni članak
Mladen Oršolić, Venija Cerovečki, Ana Klir, Mario Ćurković
Izvorni znanstveni članak
Biserka Knezić Frković, Ivanka Karadža, Ana Šešerko, Lucija Franušić, Franjo Grgić, Mato Pavić
Stručni rad
Krešimir Reiner, Anita Lukić, Marina Katalinić Novak, Ana Vuzdar Trajkovski, Gloria Mamić, Nikolina Džaja, Zvonimir Marko Škugor
Stručni rad
Biljana Knežević, Sanda Mustapić, Marko Banić, Lidija Požgaj, Vesna Eraković Haber
Pregledni rad
Branko Bogdanić, Anko Antabak
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