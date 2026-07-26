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Proverbium : Yearbook of International Proverb Scholarship , Vol. 43 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Preface (str. VII-IX)

Melita Aleksa Varga, Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt
Uvodnik

engleski pdf 259kb
Sprichwort – Wahrwort: Ungarische Sprichwörter zur Reformationszeit und heute (str. 1-37)

Erzsébet Drahota-Szabó
Izvorni znanstveni članak

njemački pdf 605kb
Proverbs and gender stereotypes: A cognitive-discursive perspective on the proverb Boys will be boys (str. 38-66)

Anna Konstantinova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 811kb
Conditional constructions in proverbs (str. 67-101)

Nina Lanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 532kb
Perverbs and detorsio: Comic proverb modification between yesterday and today (str. 102-137)

Marco Luchi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 569kb
Cultural heritage preserved in proverbs: Professions in Egypt (str. 138-167)

Hilda Matta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb
Estudio sobre la frecuencia de uso de las paremias: Reflexiones desde la lingüística de corpus (str. 168-199)

Vito Antonio Miccoli
Izvorni znanstveni članak

španjolski pdf 586kb
In search of proverbiality: “The root of all evil” construction in Romanian (str. 200-234)

Ioan Milică
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 607kb
National and cultural peculiarities of the zoonym dog in Latin and English paroemias (str. 235-267)

Marta Petryshyn, Halyna Zahaiska, Oksana Liubimova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 490kb
“Gratitude is the curse of the republics”: The proverbs and proverbial expressions of Wharton Jackson Green (str. 268-296)

Raymond M. Summerville
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 478kb
Representations of textile culture in Slovenian proverbs (str. 297-328)

Katarina Šrimpf Vendramin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 525kb
Proverbs, symbolic capital, and symbolic violence: a Bourdieusian survey of paremiology (str. 329-358)

Luis J. Tosina Fernández
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 781kb
Towards an emic definition of the proverb in Greek folklore: metaproverbs, student definitions, and popular perspectives (str. 359-383)

Georgios Tserpes
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 491kb
The word origin of "anti-proverb": A brief survey of the literature (str. 384-394)

Wolfgang Mieder
Recenzija, prikaz

engleski pdf 400kb
Ekaterina V. Ogol'tseva. Sinonimiya ustoichivykh sravnenii v russkom yazyke. Moskva: Direkt-Media, 2025 (str. 395-403)

Valerij M. Mokienko, Elena Kairovna Nikolaeva
Recenzija, prikaz

ruski pdf 407kb
Marcas Mac Coinnigh. Mnemonic Structure and Style in Irish Proverbs. Osijek: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2025 (str. 404-409)

Katie Ní Loingsigh
Recenzija, prikaz

engleski pdf 380kb
International bibliography of new and reprinted proverb collections (str. 410-414)

Wolfgang Mieder
Bibliografija

engleski pdf 357kb
International proverb scholarship: An updated bibliography (str. 415-461)

Wolfgang Mieder
Bibliografija

engleski pdf 520kb

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