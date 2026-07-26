Proverbium : Yearbook of International Proverb Scholarship , Vol. 43 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 26.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Melita Aleksa Varga, Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt
Uvodnik
Erzsébet Drahota-Szabó
Izvorni znanstveni članak
Anna Konstantinova
Izvorni znanstveni članak
Nina Lanović
Izvorni znanstveni članak
Marco Luchi
Izvorni znanstveni članak
Hilda Matta
Izvorni znanstveni članak
Vito Antonio Miccoli
Izvorni znanstveni članak
Ioan Milică
Izvorni znanstveni članak
Marta Petryshyn, Halyna Zahaiska, Oksana Liubimova
Izvorni znanstveni članak
Raymond M. Summerville
Izvorni znanstveni članak
Katarina Šrimpf Vendramin
Izvorni znanstveni članak
Luis J. Tosina Fernández
Izvorni znanstveni članak
Georgios Tserpes
Izvorni znanstveni članak
Wolfgang Mieder
Recenzija, prikaz
Valerij M. Mokienko, Elena Kairovna Nikolaeva
Recenzija, prikaz
Katie Ní Loingsigh
Recenzija, prikaz
Wolfgang Mieder
Bibliografija
Wolfgang Mieder
Bibliografija
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