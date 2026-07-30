Reumatizam , Vol. 72 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Dražen Bedeković, Ivica Bošnjak, Damir Kiriner, Višnja Prus, Srđan Novak
Izvorni znanstveni članak
Dražen Bedeković, Ivica Bošnjak, Damir Kriner, Višnja Prus, Srđan Novak
Izvorni znanstveni članak
Nina Špiljak-Vučinović, Alan Mahnik
Pregledni rad
Daniel Victor Šimac, Maja Šimac, Srđan Novak
Pismo uredniku
Danijel Viktor Šimac
Izlaganje sa skupa
Gordana Laškarin
Ostalo
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