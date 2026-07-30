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Reumatizam , Vol. 72 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Comparison of the frequency of neoplasms and infections between patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis (str. 1-10)

engleski pdf 1200kb
Usporedba učestalosti neoplazmi i infekcija između bolesnika s reumatoidnim artrtisom i osteoartritisom (str. 1-10)

Dražen Bedeković, Ivica Bošnjak, Damir Kiriner, Višnja Prus, Srđan Novak
Izvorni znanstveni članak

Outcomes of osteoarthritis treatment – results of an 8-year follow-up study (str. 11-23)

engleski pdf 1225kb
Ishodi liječenja osteoartritisa – rezultati osmogodišnjeg praćenja (str. 11-23)

Dražen Bedeković, Ivica Bošnjak, Damir Kriner, Višnja Prus, Srđan Novak
Izvorni znanstveni članak

CLINICAL ASSESSMENT, WORKUP AND TREATMENT OF MENISCUS TEARS: COMPARISON OF CONSERVATIVE AND SURGICAL APPROACH (str. 24-35)

engleski pdf 1502kb
KLINIČKA PROCJENA, OBRADA I LIJEČENJE OZLJEDA MENISKA: USPOREDBA KONZERVATIVNOG I OPERACIJSKOG PRISTUPA (str. 24-35)

Nina Špiljak-Vučinović, Alan Mahnik
Pregledni rad

A reminder of the continued relevance of macroenzyme detection testing (str. 36-39)

engleski pdf 1205kb
Podsjetnik na kontinuiranu relevantnost testiranja na prisutnost makroenzima (str. 36-39)

Daniel Victor Šimac, Maja Šimac, Srđan Novak
Pismo uredniku

EULAR Large Vessel Vasculitis Imaging Course (EULVIC) 2025 (str. 40-42)

engleski pdf 1137kb
EULAR-ov tečaj slikovne dijagnostike vaskulitisa velikih krvnih žila (EULVIC) za 2025. godinu (str. 40-42)

Danijel Viktor Šimac
Izlaganje sa skupa

“In the Embrace of Biological Therapy” – Treatment of Rheumatic Patients with Biological Therapy (str. 43-45)

engleski pdf 1596kb
„U zagrljaju biološke terapije“ – Liječenje reumatskih bolesnika biološkom terapijom (str. 43-45)

Gordana Laškarin
Ostalo

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