Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 26 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 28.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vedran Đulabić
Uvodnik
Denard Veshi, Ervin Pupe, Mindaugas Kiškis, Enkelejda Koka, Oriona Muçollari
Izvorni znanstveni članak
Danijel Baturina, Jelena Matinčević
Izvorni znanstveni članak
Roman Vavrek
Pregledni rad
Bagus Nuari Harmawan, Anggie Parawitha Lucca, Indira Arundinasari
Izvorni znanstveni članak
Hassan Abou-Elkacim, Mohamed Sifa
Izvorni znanstveni članak
Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Trisnowati Rahayu, Ainun Nazriah, Saiful Fallah, Chaidir Ali, I Gede Adiratma
Pregledni rad
Velibor Mačkić
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