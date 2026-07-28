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Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 26 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 179-181)

Vedran Đulabić
Uvodnik

engleski pdf 70kb
The Application of the European Convention on Human Rights and its Jurisprudence by the Albanian Constitutional Court in Administrative Disputes (str. 182-213)

Denard Veshi, Ervin Pupe, Mindaugas Kiškis, Enkelejda Koka, Oriona Muçollari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 220kb
Neki aspekti utjecaja pandemije COVID-19 na različite skupine radnika u Hrvatskoj (str. 215-242)

Danijel Baturina, Jelena Matinčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 268kb
TOPSIS Technique and its use in Local Self-Government: A Review of Methodological Literature (str. 243-277)

Roman Vavrek
Pregledni rad

engleski pdf 550kb
Co-Production in Response to COVID-19: A Case Study of Urban Village Community Resilience During the Pandemic in Indonesia (str. 279-318)

Bagus Nuari Harmawan, Anggie Parawitha Lucca, Indira Arundinasari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 496kb
Challenges in Implementing Internal Audit Functions in Local Governments: Evidence from Morocco (str. 319-344)

Hassan Abou-Elkacim, Mohamed Sifa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 204kb
Systematic Insights into E-Government: Addressing Barriers, Leveraging Trends, and Bridging Gaps in Developing Countries (str. 345-384)

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Trisnowati Rahayu, Ainun Nazriah, Saiful Fallah, Chaidir Ali, I Gede Adiratma
Pregledni rad

engleski pdf 347kb
Ethan Bueno de Mesquita: Political Economy for Public Policy (str. 385-390)

Velibor Mačkić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 93kb

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