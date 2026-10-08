 Skoči na glavni sadržaj

Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 6, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.12.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Applied Artificial Intelligence 2026 (str. I-IV)

Gyula Mester
Uvodnik

engleski pdf 240kb
Explainable Machine Learning for Patient Satisfaction Prediction in Healthcare: A Regression and Classification Study (str. 677-682)

Jelena Pisarov, Gyula Mester
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 373kb
Transforming Academic Library Workflows with Artificial Intelligence: Bibliometric Analysis and Mini-Review (str. 683-705)

Milica Tufegdžić, Đorđe Mirjanić, Predrag Dašić, Nevena Tufegdžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1870kb
Transforming Academic Library Workflows with Artificial Intelligence: Bibliometric Analysis and Mini-Review (str. 706-719)

László Berek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 602kb
Artificial Intelligence-enabled Industrial Automation: A Comparative Study of Leading Industries and Global Robotics Adoption (str. 720-744)

Isak Karabegović, Ermin Husak, Gyula Mester, Predrag Dašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1049kb
Embracing the Synergy of Artificial Intelligence with Lean and Six Sigma Methodologies (str. 745-751)

Janos Santa, Gyula Mester
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 348kb
Mathematical Formalisation of Emergent Behaviour in Digital Twins of Manufacturing Systems (str. 752-760)

Sergiy V. Kovalevskyy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 522kb
Teaching, Research and Application of AI at Belgrade Metropolitan University (str. 761-773)

Dragan S. Domazet, Jovana Lj. Jović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1028kb
Artificial Intelligence in Interdisciplinary Synesthetic Sound and Video Design Project (str. 774-783)

Ivan Lj. Kljajić, Mirko R. Jankov, Danijela V. Toljaga-Nikolić, Nenad J. Kuzmanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 691kb
The Role of Multidisciplinary Expertise in AI Training Data: Quantifying Variability in Prostate and Urethral MRI Segmentation (str. 784-793)

Szilvia Totin, Andras Negyessy, William Holmlund, Attila Simko, Istvan Elod Kiraly, Adam Hodoniczki, Benedek Danka, Eniko Koos, Viktor Rogowski, Christian Jamtheim Gustafsson, Miklos Zrinyi, Angelika Szatmari, Peter Palasti, Linda Varga, Tufve Nyholm, Zoltan Bayori, Zsuzsanna Fejes
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 429kb
Critical Artificial Intelligence Validation in Autonomous Vehicles – Reconstruction of Decision Logic and Risk Analysis (str. 794-800)

Laszlo Ady, Péter János Varga, György Schuster, Dániel Tokody
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 364kb

Posjeta: 0 *