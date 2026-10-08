Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 24 No. 6, 2026.
- Datum izdavanja: 30.12.2026.
- Objavljen na Hrčku: 08.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Gyula Mester
Uvodnik
Jelena Pisarov, Gyula Mester
Izvorni znanstveni članak
Milica Tufegdžić, Đorđe Mirjanić, Predrag Dašić, Nevena Tufegdžić
Izvorni znanstveni članak
László Berek
Izvorni znanstveni članak
Isak Karabegović, Ermin Husak, Gyula Mester, Predrag Dašić
Izvorni znanstveni članak
Janos Santa, Gyula Mester
Izvorni znanstveni članak
Sergiy V. Kovalevskyy
Izvorni znanstveni članak
Dragan S. Domazet, Jovana Lj. Jović
Izvorni znanstveni članak
Ivan Lj. Kljajić, Mirko R. Jankov, Danijela V. Toljaga-Nikolić, Nenad J. Kuzmanović
Izvorni znanstveni članak
Szilvia Totin, Andras Negyessy, William Holmlund, Attila Simko, Istvan Elod Kiraly, Adam Hodoniczki, Benedek Danka, Eniko Koos, Viktor Rogowski, Christian Jamtheim Gustafsson, Miklos Zrinyi, Angelika Szatmari, Peter Palasti, Linda Varga, Tufve Nyholm, Zoltan Bayori, Zsuzsanna Fejes
Izvorni znanstveni članak
Laszlo Ady, Péter János Varga, György Schuster, Dániel Tokody
Izvorni znanstveni članak
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