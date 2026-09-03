 Skoči na glavni sadržaj

Economic research - Ekonomska istraživanja , Vol. 39 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 03.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENTS IN CROATIA AND MONTENEGRO: IN THE PERIOD FROM THE BEGINNING OF THE TRANSITION UNTIL 2023 (str. 1-22)

Zarija Pejović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 658kb
THE IMPACT OF DOMESTIC AGRICULTURAL INPUTS ON THE USE AND CONSUMPTION OF DOMESTIC FOOD PRODUCTS IN EU MEMBER STATES (str. 23-38)

Dušan Steinhauser, Lucia Khúlová, Alena Donovalová
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 174kb
BEYOND DEMOGRAPHICS: EMPIRICAL EXAMINATION OF MULTIDIMENSIONAL CONSUMER VULNERABILITY (str. 39-70)

Dario Dunković, Kristina Petljak, Ivan Kovač
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 315kb
CAN DIGITAL FINANCIAL INCLUSION MITIGATE HOUSEHOLD FINANCIAL VULNERABILITY? EVIDENCE FROM CHINA (str. 71-99)

Cheng Yuan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 284kb
IDENTIFICATION OF FORMS OF KNOWLEDGE TRANSFER IN THE ACCIDENT LEARNING SYSTEM – A CASE STUDY (str. 101-117)

David Krystof, Petr Adamec, Luboš Kotek, Zuzana Tichá, Petr Trávníček
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 358kb
INTEGRATING BEHAVIORAL AND ECONOMETRIC EVIDENCE ON INFLATION PERCEPTION ACROSS DEMOGRAPHIC GROUPS IN CROATIA (str. 119-156)

Marinko Škare, Dajana Cvek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1128kb
DEFENSE EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP ON THE 101ST ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC: ARDL, FMOLS, DOLS METHODS ANALYSIS FOR TÜRKİYE (str. 157-184)

Gülferah Ertürkmen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 376kb
Corrigendum to: EFFECTS OF WEB-BASED MINDFULNESS INTERVENTIONS ON EMPLOYEE WORK STRESS IN THE LIFE INSURANCE INDUSTRY: A NARRATIVE REVIEW (Economic research - Ekonomska istraživanja, 38/2, 2025, 61-88) (str. 185-185)


Ispravak

engleski pdf 157kb

Posjeta: 0 *