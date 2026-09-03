Economic research - Ekonomska istraživanja , Vol. 39 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 03.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zarija Pejović
Izvorni znanstveni članak
Dušan Steinhauser, Lucia Khúlová, Alena Donovalová
Izvorni znanstveni članak
Dario Dunković, Kristina Petljak, Ivan Kovač
Izvorni znanstveni članak
Cheng Yuan
Izvorni znanstveni članak
David Krystof, Petr Adamec, Luboš Kotek, Zuzana Tichá, Petr Trávníček
Izvorni znanstveni članak
Marinko Škare, Dajana Cvek
Izvorni znanstveni članak
Gülferah Ertürkmen
Izvorni znanstveni članak
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