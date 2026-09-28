Acta clinica Croatica , Vol. 65. No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 28.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zoran Damnjanović, Ivana Damnjanović, Nemanja Stepanović
Izvorni znanstveni članak
Dubravko Habek, Mirjam Vitić, Ana Marija Zdilar, Vesna Elvedji Gašparović, Dževada Kapić
Izvorni znanstveni članak
Aleksandra Vejnović, Arelena Matičić, Stevan Milatović
Izvorni znanstveni članak
Tajana Gudlin-Sbüll, Davor Vagić, Dražen Shejbal, Ivana Vuđan, Anita Lukić
Izvorni znanstveni članak
Lana Žigić Antić, Vicko Ćudina, Miroslav Harjaček, Mandica Vidović, Nataša Jokić-Begić, Lovro Lamot
Izvorni znanstveni članak
Katarina Atlagić, Nataša Kovač, Tomislav Radočaj, Sabina Babić, Nikolina Vratan
Izvorni znanstveni članak
Matea Kostić, Goran Geber, Elvira Kereković Mašić, Tomislav Baudoin
Izvorni znanstveni članak
Argjira Veseli, Lul Raka, Enis Veseli, Mentor Kurshumliu, Ivana Čuković-Bagić
Izvorni znanstveni članak
Hamza Kasar, Murat İnci, Mehmet Selçuk, Zeliha Fazlıoğulları, Halil Özer
Izvorni znanstveni članak
Maria Radman, Marinka Mravak Stipetić, Lana Desnica, Nadira Duraković, Ana Kerep Zelić, Radovan Vrhovac, Steven Živko Pavletić, Dražen Pulanić
Izvorni znanstveni članak
Petra Bubalo, Silva Zupančić-Šalek
Izvorni znanstveni članak
Maja Crnov, Vladimir Ruf, Azra Tojaga, Ivan Beljan, Josip Šimić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Jurčić Čulina, Boris Aurer, Lana Desnica, Ante Vulić, Barbara Dreta, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Toni Valković, Josip Batinić
Pregledni rad
Lucija Čondić Jurjević, Srđana Telarović
Stručni rad
Jan Kobal, Lucijan Kobal, Živa Melik
Recenzija, Prikaz slučaja
Feodora Stipoljev, Ana Vičić, Ivana Omazić, Berivoj Mišković, Luca Lovrečić, Romana Gjergja-Juraški, Ivanka Bekavac Vlatković
Recenzija, Prikaz slučaja
Tena Piljušić, Goran Štimac, Matea Pirša, Šoip Šoipi, Monika Ulamec, Ivan Franin, Borislav Spajić
Recenzija, Prikaz slučaja
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