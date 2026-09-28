 Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 65. No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Crosstalk Between Medication Adherence and Quality of Life Among Patients with Peripheral Arterial Disease (str. 461-470)

engleski pdf 455kb
Međudjelovanje između pridržavanja terapije i kvalitete života kod bolesnika s perifernom arterijskom bolešću (str. 471-471)

Zoran Damnjanović, Ivana Damnjanović, Nemanja Stepanović
Izvorni znanstveni članak

Treatment of Primary Postpartum Hemorrhage in a Tertiary Perinatal Center (str. 472-481)

engleski pdf 443kb
Liječenje primarnog poslijeporođajnog krvarenja u tercijarnom perinatalnom centru (str. 481-481)

Dubravko Habek, Mirjam Vitić, Ana Marija Zdilar, Vesna Elvedji Gašparović, Dževada Kapić
Izvorni znanstveni članak

Ectopic Pregnancy – A Retrospective Study of Frequency, Location, Treatment Modalities and Outcomes (str. 482-497)

engleski pdf 735kb
Ektopična trudnoća – retrospektivno istraživanje učestalosti, lokacije, načina liječenja i ishoda (str. 497-497)

Aleksandra Vejnović, Arelena Matičić, Stevan Milatović
Izvorni znanstveni članak

Leading Symptoms of Adenoids Differ Between Adults and Children (str. 498-508)

engleski pdf 509kb
Vodeći simpomi adenoida se razlikuju kod odraslih u odnosu na djecu (str. 508-508)

Tajana Gudlin-Sbüll, Davor Vagić, Dražen Shejbal, Ivana Vuđan, Anita Lukić
Izvorni znanstveni članak

Predictive Factors of Mental Health and Psychological Distress in Children and Adolescents With Juvenile Idiopathic Arthritis (str. 509-521)

engleski pdf 549kb
Prediktivni čimbenici mentalnog zdravlja i psihološkog distresa kod djece i adolescenata s juvenilnim idiopatskim artritisom (str. 521-521)

Lana Žigić Antić, Vicko Ćudina, Miroslav Harjaček, Mandica Vidović, Nataša Jokić-Begić, Lovro Lamot
Izvorni znanstveni članak

Do the Monitoring of the Depth of Anesthesia and Neuromuscular Monitoring Have an Impact on the Quality of Recovery After General Anesthesia? (str. 522-528)

engleski pdf 591kb
Utječu li monitoring dubine anestezije i neuromuskularni monitoring na kvalitetu oporavka nakon opće anestezije? (str. 529-529)

Katarina Atlagić, Nataša Kovač, Tomislav Radočaj, Sabina Babić, Nikolina Vratan
Izvorni znanstveni članak

The Impact of Public Health Measures During the COVID-19 Pandemic on the Incidence and Characteristics of Pediatric Neck Abscesses (str. 530-542)

engleski pdf 551kb
Utjecaj javnozdravstvenih mjera tijekom pandemije COVID-19 na incidenciju i klinička obilježja vratnih apscesa u djece (str. 542-542)

Matea Kostić, Goran Geber, Elvira Kereković Mašić, Tomislav Baudoin
Izvorni znanstveni članak

Oral Candida albicans Colonization and Salivary Biomarkers of Stress and Sleep in Preschool Children with Autism Spectrum Disorder: A Cross-Sectional Study (str. 543-555)

engleski pdf 759kb
Kolonizacija usne šupljine Candidom albicans te biomarkeri stresa i spavanja u slini kod predškolske djece s poremećajem autističnog spektra: presječno istraživanje (str. 555-555)

Argjira Veseli, Lul Raka, Enis Veseli, Mentor Kurshumliu, Ivana Čuković-Bagić
Izvorni znanstveni članak

Anatomical Variations in Transsphenoidal Surgery: Septal Deviations, Protrusions, and Dehiscence (str. 556-570)

engleski pdf 998kb
Anatomske poteškoće u transsfenoidalnoj kirurgiji: septe, protruzije i dehiscencije (str. 571-571)

Hamza Kasar, Murat İnci, Mehmet Selçuk, Zeliha Fazlıoğulları, Halil Özer
Izvorni znanstveni članak

Serum Albumin, Ferritin, and Zinc as Biomarkers in Oral Chronic Graft-Versus-Host Disease (str. 572-581)

engleski pdf 546kb
Serumski albumin, feritin i cink kao biomarkeri u oralnoj kroničnoj bolesti presatka protiv primatelja (str. 582-582)

Maria Radman, Marinka Mravak Stipetić, Lana Desnica, Nadira Duraković, Ana Kerep Zelić, Radovan Vrhovac, Steven Živko Pavletić, Dražen Pulanić
Izvorni znanstveni članak

Prevalence of Modifiable Cardiovascular Risk Factors Associated With Lifestyle Habits in Adults With Hemophilia in Croatia (str. 583-590)

engleski pdf 427kb
Prevalencija modificirajućih čimbenika kardiovaskularnog rizika povezanih sa životnim navikama kod odraslih osoba s hemofilijom u Hrvatskoj (str. 590-590)

Petra Bubalo, Silva Zupančić-Šalek
Izvorni znanstveni članak

Bridging Integrative and Conventional Medicine: Global Research Patterns and Collaboration Networks From a Bibliometric Perspective (str. 591-609)

engleski pdf 970kb
Povezivanje integrativne i konvencionalne medicine: globalni istraživački obrasci i mreže suradnji iz bibliometrijske perspektive (str. 610-610)

Maja Crnov, Vladimir Ruf, Azra Tojaga, Ivan Beljan, Josip Šimić
Izvorni znanstveni članak

Dental Evaluation Prior to Hematopoietic Stem Cell Transplantation (str. 611-619)

engleski pdf 449kb
Stomatološka evaluacija prije transplantacije krvotvornih matičnih stanica (str. 620-620)

Ivana Jurčić Čulina, Boris Aurer, Lana Desnica, Ante Vulić, Barbara Dreta, Sandra Bašić-Kinda, Dino Dujmović, Toni Valković, Josip Batinić
Pregledni rad

Art Therapy and Parkinson’s Disease: Impact on Health‑Related Quality of Life (str. 621-633)

engleski pdf 530kb
Art terapija u Parkinsonovoj bolesti: utjecaj na zdravljem uvjetovanu kvalitetu života (str. 633-633)

Lucija Čondić Jurjević, Srđana Telarović
Stručni rad

Cerebral Venous Thrombosis in Slovenia: A Case Series Analysis Showing a Significant Decrease in Fatal Outcomes (str. 634-645)

engleski pdf 2026kb
Cerebralna vaskularna tromboza u Sloveniji: analiza serije slučajeva ukazuje na znatan pad smrtonosnih ishoda (str. 646-646)

Jan Kobal, Lucijan Kobal, Živa Melik
Recenzija, Prikaz slučaja

Fetal Sex Discrepancy Between Non-Invasive Prenatal Testing and Ultrasound: A Retrospective Five-Year Study (str. 647-655)

engleski pdf 684kb
Nepodudarnost spola fetusa između neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) i ultrazvučnog pregleda: retrospektivna petogodišnja analiza (str. 655-655)

Feodora Stipoljev, Ana Vičić, Ivana Omazić, Berivoj Mišković, Luca Lovrečić, Romana Gjergja-Juraški, Ivanka Bekavac Vlatković
Recenzija, Prikaz slučaja

A Rare Case of Scrotal Fibrous Hamartoma of Infancy in Adult Male (str. 656-659)

engleski pdf 617kb
Rijedak slučaj fibroznog hamartoma dječje dobi u odraslog muškarca (str. 659-659)

Tena Piljušić, Goran Štimac, Matea Pirša, Šoip Šoipi, Monika Ulamec, Ivan Franin, Borislav Spajić
Recenzija, Prikaz slučaja

Posjeta: 0 *