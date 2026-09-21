Acta medico-historica Adriatica : AMHA , Vol. 24 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 21.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
František Šimon, Ema Pavľáková, Mária Šibalová
Izvorni znanstveni članak
Anita Magowska
Izvorni znanstveni članak
Juraj Sepčić
Izvorni znanstveni članak
Adrijan Štivić
Izvorni znanstveni članak
Tanja Kuštović, Robert Doričić
Prethodno priopćenje
Ana Bakija-Konsuo, Ivica Vučak
Pregledni rad
Amir Muzur
Pregledni rad
Mojca Ramšak
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