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Acta medico-historica Adriatica : AMHA , Vol. 24 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 21.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

On the history of the terms Substantia alba and Substantia grisea and other terms for coloured brain substances (str. 9-26)

engleski pdf 385kb
O povijesti pojmova substantia alba i substantia grisea te drugih pojmova za obojene tvari u mozgu (str. 9-26)

František Šimon, Ema Pavľáková, Mária Šibalová
Izvorni znanstveni članak

Cholera Epidemics in Nineteenth-Century Poznań (1831–1873) (str. 27-47)

engleski pdf 167kb
Epidemije kolere u Poznańu u devetnaestom stoljeću (1831.–1873.) (str. 27-47)

Anita Magowska
Izvorni znanstveni članak

Giacomo Lemessi (Lemesich), liječnik siromašnih (str. 49-61)

hrvatski pdf 285kb
Giacomo Lemesich (Lemessi), Doctor for the Poor (str. 49-61)

Juraj Sepčić
Izvorni znanstveni članak

From France to Rijeka: The Course and Legacy of First Renal Transplantation in Yugoslavia (str. 63-77)

engleski pdf 136kb
Iz Francuske u Rijeku: tijek i nasljeđe prve transplantacije bubrega u Jugoslaviji (str. 63-77)

Adrijan Štivić
Izvorni znanstveni članak

Medico-Historical Reading of the Non-Liturgical Editions of the Senj Printing House (str. 79-109)

engleski pdf 295kb
Povijesnomedicinsko čitanje neliturgijskih izdanja senjske tiskare (str. 79-109)

Tanja Kuštović, Robert Doričić
Prethodno priopćenje

Kapetan Mato Marinović i doktor Baldo Marinović: Doprinos razvoju pomorstva i medicine u Dubrovniku (str. 111-130)

hrvatski pdf 533kb
Captain Mato Marinović and Dr. Baldo Marinović: Contributions to the Development of Maritime Affairs and Medicine in Dubrovnik (str. 111-130)

Ana Bakija-Konsuo, Ivica Vučak
Pregledni rad

Kratka povijest razvitka neurologije na tlu Hrvatske tijekom druge polovice XX. stoljeća: panorama centara i protagonista (str. 131-147)

hrvatski pdf 151kb
A Brief History of the Development of Neurology in Croatia during the Second Half of the 20th Century: A Panorama of Centers and Protagonists (str. 131-147)

Amir Muzur
Pregledni rad

Valuable and healing: Heritage collections for and with healthcare Rijksmuseum Boerhaave, Leiden, The Netherlands, 4-5 September 2025 (str. 149-154)

Mojca Ramšak
Recenzija, prikaz

engleski pdf 640kb

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