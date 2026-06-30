Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj , Vol. XXIII No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Ostalo
Josipa Alviž
Ostalo
Dora Horvat
Ostalo
Danko Šourek
Ostalo
Patricia Počanić
Ostalo
Hana Bečeić
Ostalo
Boris Dundović
Ostalo
Marija Jurić
Ostalo
Uredništvo .
Ostalo
Jasmina Nestić
Ostalo
Lana Lovrenčić
Ostalo
Martina Bobinac
Ostalo
Vijest
Ana Kaniški
Ostalo
Irena Kraševac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Vijest
Ostalo
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