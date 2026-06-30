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Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj , Vol. XXIII No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 1-1)


Ostalo

hrvatski pdf 45kb
Sadržaj (str. 2-3)


Ostalo

hrvatski pdf 72kb
Kada kopija postane baština (str. 6-15)

Josipa Alviž
Ostalo

hrvatski pdf 449kb
Između izvora i konteksta – novi pogledi na jadransko srednjovjekovlje (str. 16-23)

Dora Horvat
Ostalo

hrvatski pdf 865kb
Čitanje Varaždina kroz njegove spomenike (str. 24-32)

Danko Šourek
Ostalo

hrvatski pdf 176kb
Cjelovita povijest i nova interpretacija zagrebačke multikonfesionalne nekropole (str. 34-43)

Patricia Počanić
Ostalo

hrvatski pdf 1012kb
Arhitektura kao rasprava (str. 44-51)

Hana Bečeić
Ostalo

hrvatski pdf 156kb
Upute za obnovu vanjske povijesne stolarije – prijeka potreba pred suvremenim zahtjevima (str. 52-59)

Boris Dundović
Ostalo

hrvatski pdf 718kb
Povratak Bakića u rodni Bjelovar (str. 62-71)

Marija Jurić
Ostalo

hrvatski pdf 3038kb
Arhitektura, mjesto, emocije: Maksimir i Poljud između baštine i budućnosti. Razgovor s Markom Špikićem i Alenom Žunićem (str. 74-95)

Uredništvo .
Ostalo

hrvatski pdf 4467kb
O bogatoj povijesnoj, umjetničkoj i kulturnoj baštini Turopolja (str. 98-109)

Jasmina Nestić
Ostalo

hrvatski pdf 1400kb
Što traje u modernitetu? (str. 110-115)

Lana Lovrenčić
Ostalo

hrvatski pdf 659kb
Kritički pristupi digitalnoj povijesti umjetnosti (str. 116-124)

Martina Bobinac
Ostalo

hrvatski pdf 988kb
Mediteransko i srednjoeuropsko u hrvatskim kulturnim krajolicima – očuvanje i preobrazbe identiteta u dugom trajanju (str. 128-131)


Vijest

hrvatski pdf 74kb
Između atributivne i tehničke povijesti umjetnosti: monumentalna raspela u Hrvatskoj (13. – 16. stoljeće) (str. 132-135)


Vijest

hrvatski pdf 79kb
Pravo na stan: proizvodnja prostora svakodnevnog življenja u Jugoslaviji (1945. – 1991.) (str. 136-139)


Vijest

hrvatski pdf 74kb
Čestitke stogodišnjem čuvaru starina i sjećanja: Gradski muzej Varaždin (str. 142-149)

Ana Kaniški
Ostalo

hrvatski pdf 1636kb
Britak um i oštro pero Snješke Knežević (str. 152-157)

Irena Kraševac
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1304kb
Disertacije (str. 160-175)


Vijest

hrvatski pdf 291kb
Autori priloga (str. 177-179)


Ostalo

hrvatski pdf 58kb

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