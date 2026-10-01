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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 26 , 1979.

  • Datum izdavanja: 15.12.1979.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Grga Novak i Zadar (str. 5-13)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2573kb
Putovanje Angela Bottarija u Dalmaciju (1775.) (str. 15-24)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2246kb
Tri zaslužna Androvića (str. 25-45)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5780kb
Prva ljevaonica željeza u Dalmaciji (str. 47-53)

Piplović Stanko
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1618kb
Osam liječnika iz zadarske obitelji Pinelli (str. 55-68)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3931kb
Grbovi zadarskih plemićkih obitelji početkom druge austrijske vladavine Dalmacijom (str. 69-119)

Jelena Kolumbić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13264kb
Hrvatska, osobito njezino primorje, te Hrvati i Balkan u njemačkoj lijepoj književnosti (str. 121-170)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12002kb
Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (str. 171-211)

Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10021kb
Obrovac kao trgovište (str. 213-232)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4682kb
Suvremeni turizam i njegov društveno-ekonomski lik (str. 233-258)

Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5871kb
Luka Botić kao političar (str. 259-285)

Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6163kb
Iz korespondencije Jurja Biankinija, urednika "Narodnog lista" (1882. - 1915.) (str. 287-344)

Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11512kb

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