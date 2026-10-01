Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 26 , 1979.
- Datum izdavanja: 15.12.1979.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Piplović Stanko
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Jelena Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak
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