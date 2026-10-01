Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 25 , 1978.
- Datum izdavanja: 20.12.1978.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Ostojić
Izvorni znanstveni članak
Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
Josip Ante Soldo
Izvorni znanstveni članak
Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Karlo Kosor
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
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