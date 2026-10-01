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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 25 , 1978.

  • Datum izdavanja: 20.12.1978.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Dalmatinski sabor (str. 7-232)

Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 42404kb
Žrtvenik Petra Coste u Sitnom sred Poljica (str. 233-242)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1827kb
Neuspjeli pokušaji osnivanja medicinske škole u Dalmaciji koncem XVIII. i početkom XIX. stoljeća (str. 243-268)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4656kb
Putovanja Alberta Fortisa u Istru (str. 269-280)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2286kb
Bibliografija neinventiranih inkunabula u splitskim sjemeništima (str. 281-298)

Ivan Ostojić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9745kb
Rad Luke Garanjina na unapređenju agrikulture u Dalmaciji (str. 299-318)

Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5175kb
Jadranska Hrvatska kao epski prostor austrijskog (trivijalnog) zavičajno-turističkog romana (str. 319-347)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5188kb
Rudnik obitelji Lovrić i Garanjin na Peruči kod Sinja (str. 349-378)

Josip Ante Soldo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5212kb
Prva hrvatska kazališna sezona u Zadru - 1907. godine (Prilog kazališnoj povijesti Zadra) (str. 379-401)

Tihomil Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4045kb
Nepoznati "Gospin plač" s otoka Raba (str. 403-443)

Karlo Kosor
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4640kb
Nepoznati postupak izrade rimskih olovnih cijevi (str. 445-456)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2037kb
Iz korespondencije Jurja Biankinija, urednika "Narodnog lista" (U povodu 50. godišnjice smrti Jurja Biankinija) (str. 457-498)

Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6133kb
Izdavačka djelatnost Instituta odnosno Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u dvadesetpet godina djelovanja (1954. - 1978.) (str. 499-510)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2077kb

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