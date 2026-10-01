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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 24 , 1977.

  • Datum izdavanja: 18.12.1977.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Vir. Prilog geografskim istraživanjima u zadarskoj regiji (str. 5-51)

Damir Magaš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11220kb
Prethistorijski podmorski nalazi na području južne Liburnije (str. 53-60)

Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1446kb
Dva ugovora iz 1463. godine o preseljavanju seljaka s područja šibenske općine u Istru (str. 61-70)

Danilo Klen
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3983kb
Dinamika gradske strukture u Dalmaciji XIV. - XVI. stoljeća (str. 71-95)

Maren M. Freidenberg
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4955kb
Neki problemi oko "Zore dalmatinske" u početku izlaženja (str. 97-106)

Stijepo Obad
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1991kb
Zadarski "Vuk" i prva pojava materijalističkih ideja u književnosti Dalmacije (str. 107-128)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4829kb
Austrijski trivijalni putopis o dalmatinskoj Hrvatskoj (str. 129-142)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3029kb
Zadarska ženska osobna imena u XIII. stoljeću - odraz i rezultanta prethodnih simbiotskih procesa u gradu i porijekla novijih doseljenika (str. 143-225)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 15381kb
Dopuna 1. Jadertini Croatici. I. dio, knjige (str. 227-318)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 19012kb
Kulturno-povijesni spomenici u Arbanasima (Zadar) (str. 319-339)

Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5522kb
Bibliografija radova o zadarskim Arbanasima (str. 341-358)

Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2910kb
Između dva grada - prof. Frane Dujmović (1902. - 1977.) (str. 359-362)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 816kb
Brački povjesničar prof. Andre Jutronić (1895. - 1977.) (str. 363-368)

Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1484kb

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