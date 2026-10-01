Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 24 , 1977.
- Datum izdavanja: 18.12.1977.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Damir Magaš
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak
Danilo Klen
Izvorni znanstveni članak
Maren M. Freidenberg
Izvorni znanstveni članak
Stijepo Obad
Izvorni znanstveni članak
Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak
Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak
Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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