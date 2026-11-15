Croatian Veterinary Journal , Vol. 57 No. 6, 2026.
- Datum izdavanja: 15.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Irena Reil, Silvio Špičić, Sanja Duvnjak, Maja Dopuđ, Miroslav Benić, Tatjana Zajec, Kristina Lučić, Aleksandra Hampamer, Maja Zdelar-Tuk
Izvorni znanstveni članak
Pablo José Morales Orozco, Paulina Naomi Reséndiz Alvarado, Aida Evelyn Magaña Anzaldo, Diana Betsabé Bernal Muñoz, Adolfo Giovanni Saavedra Ruvalcaba, Paulina Jocelyn Rosales Camacho, Estefany Guadalupe Pinedo Pesqueda
Recenzija, Prikaz slučaja
Antonia Mužić, Maja Ivana Smodiš Škerl, Arnold Majoroš, Ivana Tlak Gajger
Izvorni znanstveni članak
Wafaa A. Abd El-Ghany
Pregledni rad
Lovran Peinović, Lucija Hlebić, Dora Tomašković, Irena Reil, Sanja Duvnjak, Maja Dopuđ, Antonela Bagarić, Eva Postružin, Andrea Humski
Pregledni rad
Büşra Söyler, Burak DİK, Halis Oğuz
Pregledni rad
Krunoslav Pintur, Vedran Slijepčević, Ema Gagović, Tomislav Dumić, Nera Fabijanić, Josip Gulin, Relja Beck
Izvorni znanstveni članak
Martina Drašić, Niko Ivkić, Marko Pećin, Petar Kostešić, Siniša Faraguna
Pregledni rad
Maja Zdelar-Tuk, Irena Reil, Sanja Duvnjak, Maja Dopuđ, Gordan Kompes, Josipa Habuš, Silvio Špičić
Izvorni znanstveni članak
Marina Prišlin Šimac, Valentina Kunić, Dragan Brnić, Daria Jurković Žilić, Relja Beck, Sanja Duvnjak, Manuela Zadravec, Vjekoslava Kostanić, Irena Reil
Izvorni znanstveni članak
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