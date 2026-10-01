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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 21 , 1974.

  • Datum izdavanja: 08.12.1974.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

"Heretici" u srednjovjekovnom Zadru i njegovoj okolici (Prilog proučavanju povijesti patarenstva u Dalmaciji) (str. 7-27)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4412kb
Osnivanje Ilirske čitaonice u Zadru 1847. i 1848. god. s osvrtom na zadarsku čitaonicu iz 1807. god. (str. 29-55)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6788kb
Stećci i neki njima slični nadgrobnici u okolini Zadra (str. 57-89)

Šefik Bešlagić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7918kb
Preporodni tokovi u dalmatinskom školstvu (Od prvih općinskih izbora 1865. do izvojevanja narodnjačke većine u Dalmatinskom saboru 1870. godine) (str. 91-131)

Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8835kb
Službeno mišljenje o grafiji u Dalmaciji sredinom četrdesetih godina XIX. stoljeća (str. 133-142)

Stijepo Obad
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1984kb
Glagoljski natpis u Grusima (str. 143-146)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 945kb
Selo Čakavci i knezovi Markovići od roda Šubića (str. 147-155)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2374kb
Još iz ostavštine Mihovila Pavlinovića (str. 157-196)

Benedikta Zelić-Bučan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9234kb
Austrijski putopisci prema Hrvatima Dalmacije s obzirom na ratove 1797. - 1814., 1848., 1859. i 1866. godine (str. 197-215)

Ivan Pederin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4299kb
Doprinos trojice Moscatella orguljarstvu Dalmacije (str. 217-260)

Ladislav Šaban
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9428kb
Izvoz drva preko Obrovca krajem XVI. stoljeća (str. 261-269)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1956kb
Zadranin Grgur Stratico (1736. - 1806.) (str. 271-289)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4245kb
Ženska osobna imena i hrvatski udio u etnosimbiotskim procesima u Zadru do kraja XII. stoljeća (str. 291-337)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10684kb
Bibliografski prikaz knjiga (1954. - 1974.) i rasprava (1966. - 1974.) izdanih od Instituta za historijske i ekonomske znanosti Jugoslavenske akademije u Zadru (str. 339-360)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4480kb

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