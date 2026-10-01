Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 20 , 1973.
- Datum izdavanja: 10.12.1973.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
Jakov Kupek
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Radojica F. Barbalić
Izvorni znanstveni članak
Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Petar Starešina
Izvorni znanstveni članak
Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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