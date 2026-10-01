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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 20 , 1973.

  • Datum izdavanja: 10.12.1973.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Prilog poznavanju talijanske okupacije Dalmacije od 1918. do 1923. godine (str. 7-48)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8519kb
Potalijančivanje hrvatskih prezimena u Zadru za vrijeme fašizma (str. 49-109)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13359kb
Zadarski knez Pavao Zrinski (str. 111-118)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1532kb
Kalendar zadarske stolne crkve iz 15. stoljeća (str. 119-174)

Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 14237kb
Skulpture mletačkog kipara Alvisea Tagliapietra u Zadru (str. 175-178)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 936kb
Srbi Ilirci u Zadru (str. 179-188)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2194kb
Lovro Sitović i narodna pjesma (str. 189-209)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4324kb
Prožimanje sela i grada u dalmatinskom pojasu u srednjem vijeku (s osvrtom na dubrovački teritorij) (str. 211-226)

Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3292kb
Gospodarske i kulturne prilike u Dalmaciji krajem trećeg decenija XIX stoljeća (str. 227-245)

Jakov Kupek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4047kb
Upravni položaj Lošinja i Cresa nakon pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga (str. 247-258)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2951kb
Prijedlog uspostave pomorske rasvjete prilazu luke Mali Lošinj (str. 259-268)

Radojica F. Barbalić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1886kb
Sporovi oko ribolova u kornatskom otočju (str. 269-302)

Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7480kb
Zbirka školjkaša Blaža Cvitanovića, glagoljaša (str. 303-322)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4682kb
Kolonat na Silbi (U povodu 120. obljetnice otkupa otoka) (str. 323-341)

Petar Starešina
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4379kb
Različiti pogledi na hrvatski književni jezik XIX. stoljeća (str. 343-357)

Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3081kb
"Otello ossia lo Slavo" Carla Federicija (str. 359-366)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1602kb
Trogiranin Fantin de Vallle i njegova knjižnica (str. 367-383)

Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3679kb
Brončane svjetiljke iz Arheološkog muzeja u Zadru (str. 385-412)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5164kb
Jesu li ilirski brodovi imali pulene u obliku zmije? (str. 413-418)

Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1598kb
Privlaka kod Zadra, arheološko-topografski podaci (str. 419-446)

Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7710kb
Tursko-mletačke granice u Dalmaciji u XVI. i XVII. stoljeću (str. 447-458)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3339kb
Presjek kroz privrednu problematiku zadarskog područja (str. 459-482)

Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4908kb
Glagoljaš Vladislav Cvitanović - znanstveni istraživač svoga kraja (str. 483-487)

Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1520kb

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