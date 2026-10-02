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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 19 , 1972.

  • Datum izdavanja: 10.12.1972.
  • Objavljen na Hrčku: 02.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Ban Pavao Bribirski "Croatorum dominus" (str. 5-62)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 14198kb
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX. stoljeća (str. 63-98)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8895kb
Etnički odnosi u srednjovjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena (str. 99-166)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 14615kb
Plemići, građani i pučani u Zadru (XV. - XVII. st.) (str. 167-186)

Maja Novak-Sambrailo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4310kb
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina) (str. 187-243)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12099kb
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina (str. 245-252)

Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2758kb
Briga za hrvatsku terminologiju u dalmatinskoj Hrvatskoj XIX. stoljeća (str. 253-293)

Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9745kb
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII. stoljeću (str. 295-314)

Josip Soldo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4715kb
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941. - 1945. godine (str. 315-340)

Neva Scotti-Žurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5647kb
Korčula pod Francuzima (1806. - 1813.) (str. 341-371)

Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7566kb
Fotografska ostavština Dragutina Parčića (str. 373-392)

Nada Grčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4994kb
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća (str. 393-404)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3224kb
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova s osvrtom na povijest naseljenja (str. 405-498)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 20812kb
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije (str. 499-524)

Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5331kb
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić (str. 525-527)

Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1162kb

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