Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 19 , 1972.
- Datum izdavanja: 10.12.1972.
- Objavljen na Hrčku: 02.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak-Sambrailo
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak
Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak
Josip Soldo
Izvorni znanstveni članak
Neva Scotti-Žurić
Izvorni znanstveni članak
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
Nada Grčević
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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