Šumarski list , Vol. 150 No. 9-10, 2026.
- Datum izdavanja: 30.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uredništvo HŠD
Uvodnik
Vladimir Novotny, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, Luka Novotny, Stjepan Dekanić
Izvorni znanstveni članak
Matija Landekić, Matej Matošević, Mario Šporčić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Bakarić
Izvorni znanstveni članak
Branko Ursić, Željko Zečić, Karla Švajda, Lucia Oršulić, Marko Juratović, Dinko Vusić
Izvorni znanstveni članak
Kristjan Jarni, Robert Brus, Igor Poljak, Mateja Kišek
Izvorni znanstveni članak
Zoran Bumber, Darko Bakšić, Ivan Perković, Andrea Đuka, Melani Klanica, Tomislav Poršinsky
Izvorni znanstveni članak
Ali Kemal Özbayram
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Bogović, Matej Turk
Stručni rad
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