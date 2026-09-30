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Šumarski list , Vol. 150 No. 9-10, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Požar zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kod Omiša i šumski požar na Dinari (str. 395-395)

hrvatski pdf 118kb
Fire on abandoned agricultural land near Omiš and forest fire on Dinara (str. 396-396)

Uredništvo HŠD
Uvodnik

engleski pdf 101kb
Rani proaktivni pristup oblikovanju sjemenskih sastojina hrasta lužnjaka – utjecaj intenziteta prorede na elemente strukture (str. 397-411)

hrvatski pdf 3078kb
An Early Proactive Approach to the Development of Pedunculate Oak Seed Stands – Effects of Thinning Intensity on Stand Structural Elements (str. 412-412)

Vladimir Novotny, Saša Bogdan, Mladen Ivanković, Luka Novotny, Stjepan Dekanić
Izvorni znanstveni članak

Primjenjivost tržišno dostupnih egzoskeleta kod radova u šumarstvu (str. 413-420)

hrvatski pdf 287kb
Applicability of Commercially Available Exoskeletons in Forestry Works (str. 421-421)

Matija Landekić, Matej Matošević, Mario Šporčić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Bakarić
Izvorni znanstveni članak

Stem and Crown Biomass Production of Paulownia RBTC15 Clone (str. 423-432)

Branko Ursić, Željko Zečić, Karla Švajda, Lucia Oršulić, Marko Juratović, Dinko Vusić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2109kb
Genetic Diversity and Conservation Challenges of The European Crab Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in the Northwestern Balkans (str. 433-440)

Kristjan Jarni, Robert Brus, Igor Poljak, Mateja Kišek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1403kb
The Influence of Amorpha fruticosa L. on Natural Recovery of Compacted Vertic Gleysol on Forwarder Trails after a Six-year Period (str. 441-450)

Zoran Bumber, Darko Bakšić, Ivan Perković, Andrea Đuka, Melani Klanica, Tomislav Poršinsky
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3476kb
Effects of Herbicide-Based Weed Control and Fertilization on Nutrient Status and Growth in Maritime Pine (Pinus pinaster Aiton) Plantation (str. 451-460)

Ali Kemal Özbayram
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1087kb
Druga nacionalna inventura šuma Republike Hrvatske (CRONFI II): stanje i promjene šumskih resursa (str. 461-468)

hrvatski pdf 3412kb
Second National Forest Inventory of the Republic of Croatia (CRONFI II): Status and Changes in Forest Resources (str. 468-469)

Zdenko Bogović, Matej Turk
Stručni rad

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