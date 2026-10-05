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Tehnički glasnik , Vol. 20 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.12.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Implementation of Birds Detection System using the YOLOv5 Model (str. 511-516)

Durodola Folasade, Eludiora Safiriyu, Owoeye Samuel, Makinde Kayode, Folaranmi Olaniyi, Kamil-Bello Furqan, Daodu Sakira
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1419kb
Framework for Improving Parallelization of Loops through Loop-Fission Transformation for Many-Core Systems (str. 517-524)

Akash Yadav, Mushtaq Ahmed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1320kb
Glaucoma Stages Detection Using Feature Selection Techniques (str. 525-533)

Dimah Alkasem, Hazem Issa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1261kb
Experimental Study and Performance Analysis of the Photovoltaic System Output under Real Weather Conditions (str. 534-540)

Danijela Kardaš Ančić, Mirko Komatina, Ante Čikić, Petar Gvero, Simon Muhič
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1952kb
Technical Evaluation Pre-Dehydration Stage under Off-Solar Duration Equipped with Thermal Backup and Cyclic Fan Operation (str. 541-547)

Nursiwan -, Samsul Arifin, Budhi Muliawan Suyitno, Reza Abdu Rahman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1865kb
Resting EEG Biomarkers: Investigating Energy Asymmetry in Brain Hemispheres for Autism Diagnosis across Gender (str. 548-556)

Bashar S. Falih, Mohannad K Sabir, Zainab H. Qadoori, Ali H. Ali, Noor H. Al-Janabi, Ahmet Aydın
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2089kb
Enhancing Gas Turbine Cooling with Upstream Fogging and Nanofluids: Evaluating Evaporative Cooling Effects (str. 557-564)

Alaa Jasim Abdulah, Hashim A. Hussein, Abdul Jabbar Owaid
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2505kb
Perception Management of Product Photography through Digital Channel Modifications (str. 565-570)

Ratko Knežević, Miroslav Mikota, Krunoslav Hajdek, Ivana Žiljak Stanimirović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1703kb
Multi-Scenario Optimization of Fuel Distribution Transportation Using Goal Programming (str. 571-581)

David Billy Martin Salangka, Hwi-Chie Ho
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1188kb
A Study on the Stabilization Methods of Structural Systems and the Form-active Characteristics of Buildings (Focusing on Early Modern Buildings) (str. 582-591)

Sung Hyun Jo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1638kb
The Influence of Focal Length and Aperture on the Perception of Business Portraits (str. 592-597)

Vesna Uglješić, Miroslav Mikota, Ivana Pavlović, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1294kb
Numerical Modeling of Hydrodynamic Vibrations in the Flow Passage of Centrifugal Pumps (str. 598-606)

Amir G. Mustafayev, Sanam J. Muslimov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1170kb
Industry 4.0 Readiness in Electrical Companies: Analysing Product Manufacturing and Communication in the Customer and Supplier Chain (str. 607-612)

Andrea Benešová, Martin Hirman, František Steiner, Jiří Tupa
Prethodno priopćenje

engleski pdf 907kb
Perceived Helpfulness of Learning Methods for Developing Logistics Competencies in the Context of Digitalization, Sustainability, and Industry 4.0 (str. 613-620)

Simona Šinko, Tone Lerher, Brigita Gajšek
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1252kb
Aeye: Real-Time Age, Gender and Emotion Detection in Browser (str. 621-624)

Mihael Holi, Sven Maričić, Irena Jurjević, Adriana Prunk Drmić, Antonija Ružić Baršić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1041kb
DISPO 4.0 | Simulation-Based Optimization of Stochastic Demand Forecast of Intermittent Material in the Capital Goods Industry (str. 625-630)

Alexander Schmid, Marcel Peralt Bonell, Felix Kamhuber, Sebastian Schlund
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1048kb
Systematic Literature Review about the Possibilities for Optimizing Container Loading Tasks in the Case of Intermodal Container Terminals (str. 631-636)

Péter Kováts, Róbert Skapinyecz, Péter Tamás
Prethodno priopćenje

engleski pdf 986kb
Transient Applications and Insights to Whale Optimization Algorithm (str. 637-643)

Samiksha Yadav, Ankita -, Shweta Jindal, Nishtha Jatana, Charu Gupta, Nitesh Singh Bhati, Dimple Tiwari
Pregledni rad

engleski pdf 1105kb
Circular Logistics as Part of the Supply Chain (str. 644-652)

Dora Kolaric, Ivan Grgačić, Matej Stoprd, Dunja Horvat
Pregledni rad

engleski pdf 786kb
Comparative Evaluation of PLA and PETG's Mechanical Characteristics for 3D-Printed Bone Implant Applications (str. 653-660)

Reem Sabah Khzaal, Wisam Khdim Hamdan, Marwan Nafaa Ali
Pregledni rad

engleski pdf 1565kb
Global Logistics in a Changing Environment and Best Practices Implementation (str. 661-666)

Stefan Schmidt
Pregledni rad

engleski pdf 706kb
Advancing Aircraft Maintenance through Predictive Technologies and Artificial Intelligence (str. 667-676)

Belma Atapek-Yagan, Jiri Tupa, František Steiner
Pregledni rad

engleski pdf 935kb
Potential, Challenges, and Opportunities in the Development of Geothermal Energy Projects (str. 677-684)

Pavao Mesarić, Lovorka Gotal Dmitrović, Boris Jalušić
Pregledni rad

engleski pdf 2780kb

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