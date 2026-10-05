Tehnički glasnik , Vol. 20 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 15.12.2026.
- Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Durodola Folasade, Eludiora Safiriyu, Owoeye Samuel, Makinde Kayode, Folaranmi Olaniyi, Kamil-Bello Furqan, Daodu Sakira
Izvorni znanstveni članak
Akash Yadav, Mushtaq Ahmed
Izvorni znanstveni članak
Dimah Alkasem, Hazem Issa
Izvorni znanstveni članak
Danijela Kardaš Ančić, Mirko Komatina, Ante Čikić, Petar Gvero, Simon Muhič
Izvorni znanstveni članak
Nursiwan -, Samsul Arifin, Budhi Muliawan Suyitno, Reza Abdu Rahman
Izvorni znanstveni članak
Bashar S. Falih, Mohannad K Sabir, Zainab H. Qadoori, Ali H. Ali, Noor H. Al-Janabi, Ahmet Aydın
Izvorni znanstveni članak
Alaa Jasim Abdulah, Hashim A. Hussein, Abdul Jabbar Owaid
Izvorni znanstveni članak
Ratko Knežević, Miroslav Mikota, Krunoslav Hajdek, Ivana Žiljak Stanimirović
Izvorni znanstveni članak
David Billy Martin Salangka, Hwi-Chie Ho
Izvorni znanstveni članak
Sung Hyun Jo
Izvorni znanstveni članak
Vesna Uglješić, Miroslav Mikota, Ivana Pavlović, Jana Žiljak Gršić
Izvorni znanstveni članak
Amir G. Mustafayev, Sanam J. Muslimov
Izvorni znanstveni članak
Andrea Benešová, Martin Hirman, František Steiner, Jiří Tupa
Prethodno priopćenje
Simona Šinko, Tone Lerher, Brigita Gajšek
Prethodno priopćenje
Mihael Holi, Sven Maričić, Irena Jurjević, Adriana Prunk Drmić, Antonija Ružić Baršić
Prethodno priopćenje
Alexander Schmid, Marcel Peralt Bonell, Felix Kamhuber, Sebastian Schlund
Prethodno priopćenje
Péter Kováts, Róbert Skapinyecz, Péter Tamás
Prethodno priopćenje
Samiksha Yadav, Ankita -, Shweta Jindal, Nishtha Jatana, Charu Gupta, Nitesh Singh Bhati, Dimple Tiwari
Pregledni rad
Dora Kolaric, Ivan Grgačić, Matej Stoprd, Dunja Horvat
Pregledni rad
Reem Sabah Khzaal, Wisam Khdim Hamdan, Marwan Nafaa Ali
Pregledni rad
Stefan Schmidt
Pregledni rad
Belma Atapek-Yagan, Jiri Tupa, František Steiner
Pregledni rad
Pavao Mesarić, Lovorka Gotal Dmitrović, Boris Jalušić
Pregledni rad
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