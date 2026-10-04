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Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 68 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 04.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 04.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Physical workload and musculoskeletal disorders among Croatian workers: A cross-sectional risk evaluation (str. 245-254)

engleski pdf 144kb
Tjelesno opterećenje i mišićno-koštana oboljenja hrvatskih radnika: Evaluacija rizika

Roko Žaja, Tea Samardžić, Renata Ecimović Nemarnik, Hana Brborović, Ivana Markota, Ada Schubert, Mladen Schubert, Denis Lisica Mandek, Marina Mijač, Milan Milošević
Izvorni znanstveni članak

Beyond the algorithm: Thinking critically in occupational health (str. 255-264)

engleski pdf 153kb
Izvan algoritma: Kritičko razmišljanje u području zaštite zdravlja na radu

Lovela Machala Poplašen, Hana Brborović
Izvorni znanstveni članak

Towards an AI-augmented, human-centred smart digital ecosystem in occupational health and safety (str. 265-270)

engleski pdf 208kb
Prema pametnom digitalnom ekosustavu većom uporabom umjetne inteligencije i s čovjekom, zdravljem i sigurnosti u središtu

Martina Padovan, Veronica Traversini, Andrea Romani, Giuseppe D'Avino, Emanuela Tomasini, Alessandro Palla, Stefano Dugheri, Nicola Mucci, Antonio Baldassarre
Izvorni znanstveni članak

Noise exposure of flight and cabin crew: Differences between old (Dash 8–q400) and new (Airbus a220–300) generation aircraft in the context of acoustics and materials (str. 271-283)

engleski pdf 297kb
Izloženost buci zrakoplovne posade: razlike između starih (Dash 8-q400) i novih generacija zrakoplova (Airbus a220-300) u kontekstu akustike i materijala

Barbara Dobrenić, Natalija Dolić
Izvorni znanstveni članak

Artificial intelligence and occupational medicine: Challenges, opportunities and the road ahead (str. 285-292)

engleski pdf 134kb
Umjetna inteligencija i medicina rada: Izazovi, prilike i put pred nama

Roko Žaja, Begona Martinez Jarreta, Hana Brborović, Milan Milošević
Stručni rad

AI, decision and healthy work (str. 293-305)

engleski pdf 145kb
UI, odluka i zdrav rad

Mark William Johnson
Stručni rad

Smrtna ozljeda radnika nakon strujnog udara (str. 309-313)

Ivica Daničić
Ostalo

hrvatski pdf 97kb
Utjecaj zahvata na okoliš (str. 315-322)

Branimir Fuk
Ostalo

hrvatski pdf 115kb
Radni odnosi (str. 323-331)

Ivan Petrošević
Ostalo

hrvatski pdf 118kb
Dobro radno okruženje = dobar i učinkovit zaposlenik (str. 333-335)

Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo

hrvatski pdf 87kb
Pitanja i odgovori (str. 337-339)

Vinka Longin Peš
Ostalo

hrvatski pdf 87kb
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radi i zaštite od požara - 5/26. - 7/26. (str. 343-343)

Sandra Telebec
Ostalo

hrvatski pdf 76kb

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