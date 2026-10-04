Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 68 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 04.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 04.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Roko Žaja, Tea Samardžić, Renata Ecimović Nemarnik, Hana Brborović, Ivana Markota, Ada Schubert, Mladen Schubert, Denis Lisica Mandek, Marina Mijač, Milan Milošević
Izvorni znanstveni članak
Lovela Machala Poplašen, Hana Brborović
Izvorni znanstveni članak
Martina Padovan, Veronica Traversini, Andrea Romani, Giuseppe D'Avino, Emanuela Tomasini, Alessandro Palla, Stefano Dugheri, Nicola Mucci, Antonio Baldassarre
Izvorni znanstveni članak
Barbara Dobrenić, Natalija Dolić
Izvorni znanstveni članak
Roko Žaja, Begona Martinez Jarreta, Hana Brborović, Milan Milošević
Stručni rad
Mark William Johnson
Stručni rad
Ivica Daničić
Ostalo
Branimir Fuk
Ostalo
Ivan Petrošević
Ostalo
Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo
Vinka Longin Peš
Ostalo
Sandra Telebec
Ostalo
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