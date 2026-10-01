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Biochemia Medica , Vol. 36 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Beyond accuracy: how often and in which direction diagnostic tests err

Farrokh Habibzadeh
Pregledni rad

engleski pdf 800kb
Laboratory diagnostics in personalised medicine - 36th Symposium of the Croatian society of medical biochemistry and laboratory medicine

Dunja Rogić, Livija Šimičević, Tamara Žigman, Ivan Bambir, Andrea Vukić Dugac, Duška Tješić-Drinković, Ksenija Fumić, Ivan Lehman, Ivana Rako, Marina Popović, Lana Ganoci, Maja Živković, Alma Mihaljević-Peleš
Pregledni rad

engleski pdf 289kb
Viral triggers of Guillain-Barré syndrome: implications for laboratory diagnostics

Karolina Kłodnicka, Jacek Januszewski, Magdalena Tyczyńska, Barbara Teresińska, Paulina Trzaskacz, Alicja Forma, Jolanta Flieger, Jacek Baj
Pregledni rad

engleski pdf 344kb
Interference of iron deficiency in glycated hemoglobin testing and its clinical implications: a systematic review and meta-analysis

Emanuele Maria Coimbra Souza, Caroline Pereira Domingueti
Pregledni rad

engleski pdf 949kb
Challenges in PT/INR harmonization across the total testing process

Jia-min Zou, Tian-ji Li, Qi Liu, Yong-gang Hu
Pregledni rad

engleski pdf 162kb
Moving percentage of failed delta checks: a novel patient-based quality control model

Niyazi Samet Yilmaz, Bayram Sen, Sena Turkmen, Hikmet Can Çubukçu, Ozlem Gulbahar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1773kb
Matrix metalloproteinase 9 and dipeptidyl peptidase-4/cluster of differentiation 26 are better performing biomarkers than matrix metalloproteinase 3 in stratifying mild and moderate activity of the ulcerative colitis

Patricija Banković Radovanović, Dijana Detel, Jadranka Cetina Žgrablić, Helena Čičak, Gabrijela Stanić, Gordana Juričić, Loredana Labinac, Manuela Perković, Rosana Troskot Perić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 151kb
Forensic integrity of blood alcohol sampling in the emergency department, Part I: Epidemiology and factors affecting turnaround time

Maria Sapio, Anna Criniti, Simona Giglio, Gioacchino Galardo, Orietta Gandini, Antonio Angeloni, Cristiano Ialongo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 405kb
Forensic integrity of blood alcohol sampling in the emergency department, Part II: Establishing quality goals of turnaround time with Monte Carlo simulation

Cristiano Ialongo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1326kb
Determination of method-specific reference intervals for vitamin B12 and its correlation with holotranscobalamin

Ozlem C. Madenci, Ebru Ertug, Nazire Aladag, Ferruh K. Isman, Ibrahim Yılmaz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 129kb
What do laboratories know about the pneumatic tube delivery systems they depend on?

Anushka Jayanetti, Tony Badrick
Kratko priopćenje

engleski pdf 82kb
Analytical interference by IgM paraprotein causing platform-dependent electrolyte discrepancies: a case-based laboratory investigation

Sheng Wang, Xiaoyong Duan, Yulin Zou, Jianxiong Gui
Stručni rad

engleski pdf 972kb
Spurious life-threatening hypermagnesemia caused by a preanalytical error in an intensive care unit: a case report

Tara Rolić, Inja Pavlić, Ivana Sarić
Stručni rad

engleski pdf 72kb

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