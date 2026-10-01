Biochemia Medica , Vol. 36 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 15.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Farrokh Habibzadeh
Pregledni rad
Dunja Rogić, Livija Šimičević, Tamara Žigman, Ivan Bambir, Andrea Vukić Dugac, Duška Tješić-Drinković, Ksenija Fumić, Ivan Lehman, Ivana Rako, Marina Popović, Lana Ganoci, Maja Živković, Alma Mihaljević-Peleš
Pregledni rad
Karolina Kłodnicka, Jacek Januszewski, Magdalena Tyczyńska, Barbara Teresińska, Paulina Trzaskacz, Alicja Forma, Jolanta Flieger, Jacek Baj
Pregledni rad
Emanuele Maria Coimbra Souza, Caroline Pereira Domingueti
Pregledni rad
Jia-min Zou, Tian-ji Li, Qi Liu, Yong-gang Hu
Pregledni rad
Niyazi Samet Yilmaz, Bayram Sen, Sena Turkmen, Hikmet Can Çubukçu, Ozlem Gulbahar
Izvorni znanstveni članak
Patricija Banković Radovanović, Dijana Detel, Jadranka Cetina Žgrablić, Helena Čičak, Gabrijela Stanić, Gordana Juričić, Loredana Labinac, Manuela Perković, Rosana Troskot Perić
Izvorni znanstveni članak
Maria Sapio, Anna Criniti, Simona Giglio, Gioacchino Galardo, Orietta Gandini, Antonio Angeloni, Cristiano Ialongo
Izvorni znanstveni članak
Cristiano Ialongo
Izvorni znanstveni članak
Ozlem C. Madenci, Ebru Ertug, Nazire Aladag, Ferruh K. Isman, Ibrahim Yılmaz
Izvorni znanstveni članak
Anushka Jayanetti, Tony Badrick
Kratko priopćenje
Sheng Wang, Xiaoyong Duan, Yulin Zou, Jianxiong Gui
Stručni rad
Tara Rolić, Inja Pavlić, Ivana Sarić
Stručni rad
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