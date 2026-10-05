Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 18 , 1971.
- Datum izdavanja: 12.12.1971.
- Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Šime Batović
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Branimir Gušić
Izvorni znanstveni članak
Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak
Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak
Lucijan Kos
Izvorni znanstveni članak
Eduard Peričić
Izvorni znanstveni članak
Maren M. Freidenberg
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Valentin Uranija
Izvorni znanstveni članak
Frano Hekman
Izvorni znanstveni članak
Lucijan Kos
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Jakov Blažević
Izvorni znanstveni članak
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Grga Novak
Životopis
Vjekoslav Maštrović
Životopis
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