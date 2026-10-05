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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 18 , 1971.

  • Datum izdavanja: 12.12.1971.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Problemi prapovijesti na području Vrane i Biograda (str. 9-73)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12216kb
Vranska regija u rimsko doba. U spomen Luki Jeliću (1863. - 1922.) (str. 75-136)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12348kb
Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara (str. 137-192)

Branimir Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12282kb
Benediktinski samostan u Vrani (str. 193-206)

Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2879kb
Vrana i templari (str. 207-226)

Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4189kb
Prior vranski i njegove funkcije u našoj pravnoj povijesti (str. 227-237)

Lucijan Kos
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2083kb
Vranski priori Ivan od Paližne i Petar Berislavić (str. 239-321)

Eduard Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 17000kb
"Vranski zakonik", novi spomenik hrvatskog običajnog prava (str. 323-341)

Maren M. Freidenberg
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3599kb
Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine (str. 343-377)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7441kb
Han Jusufa Maškovića (str. 379-388)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2097kb
Vranski feud i obitelj Borelli (str. 389-412)

Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5151kb
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani (str. 413-427)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3692kb
Biogradski partizanski vod (str. 429-451)

Valentin Uranija
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4879kb
Melioracija Vranskog jezera. Vodoprivredna problematika vranskog područja (str. 469-476)

Frano Hekman
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1768kb
Pašmanski kanal - njegova uloga i značenje za Vranu (str. 477-501)

Lucijan Kos
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4846kb
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru (1069.- 1969.) (str. 503-519)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3386kb
Govor na narodnom zboru u Ninu 10. rujna 1969. god. (str. 520-528)

Jakov Blažević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1781kb
Značenje Krešimirove darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba (Izlaganje na svečanoj akademiji u Ninu 9. rujna 1969. god.) (str. 529-533)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1040kb
O životu i radu dr. Luke Jelića (Govor pri otkriću spomenika u Zadru) (str. 534-536)

Grga Novak
Životopis

hrvatski pdf 492kb
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića (Govor pri otkriću spomenika u Zadru) (str. 537-541)

Vjekoslav Maštrović
Životopis

hrvatski pdf 4186kb

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