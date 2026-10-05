Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 16-17 , 1970.
- Datum izdavanja: 20.12.1970.
- Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Uvodnik
Šime Batović
Izvorni znanstveni članak
Mate Suić
Izvorni znanstveni članak
Eduard Peričić
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak-Sambrailo
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Valentin Uranija
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak
Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak
Viktor Novak
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak
Branimir Gušić
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Brajković
Izvorni znanstveni članak
Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Frano Dujmović
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak
Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak
Zdenko Kolacio
Izvorni znanstveni članak
Veljko Mandić, Renata Novak, Theodor Dürrigl, Radovan Čepelak
Izvorni znanstveni članak
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