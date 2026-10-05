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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 16-17 , 1970.

  • Datum izdavanja: 20.12.1970.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Devetstota godišnjica Krešimirove povelje (str. 5-7)

Grga Novak
Uvodnik

hrvatski pdf 618kb
Nin u prapovijesno doba (str. 9-59)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11783kb
Antički Nin (Aenona) i njegovi spomenici (str. 61-104)

Mate Suić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11595kb
Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija (str. 105-155)

Eduard Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12254kb
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike (str. 157-189)

Maja Novak-Sambrailo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6846kb
Nin od pada Mletačke Republike 1797. do 1941. god. (str. 191-229)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9047kb
Nin u Narodnooslobodilačkoj borbi (str. 231-264)

Valentin Uranija
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7147kb
Aquaeductus Aenonae (str. 265-298)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7326kb
Osvrt na ninske građevine i umjetničke spomenike srednjega i novoga vijeka (str. 299-356)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13490kb
Ime župana na nadvratniku crkve sv. Križa u Ninu (str. 357-374)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3968kb
Nin u IX. stoljeću (str. 375-396)

Josip Lučić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4454kb
Mare nostrum Dalmaticum (str. 397-442)

Viktor Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12072kb
Podmorska arheološka istraživanja starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku (str. 443-448)

Zdenko Brusić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1696kb
Prilog etnogenezi nekih starohrvatskih rodova (str. 449-478)

Branimir Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5962kb
Odredbe prava mora i ribolova u statutu Lige kotara ninskog (str. 479-484)

Vladislav Brajković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1055kb
Zbornik ninskih isprava od XIII. do XVII. stoljeća (str. 485-528)

Josip Kolanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10662kb
Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova (str. 529-548)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4456kb
Ninske crkve u dokumentima iz godine 1579. i 1603. (str. 549-595)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10076kb
Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI. i XVII. stoljeća (str. 597-614)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3727kb
Nin i Šibenik (str. 615-629)

Frano Dujmović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3022kb
Petar Zoranić između Nina i Zadra (str. 631-645)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3372kb
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz "Planine" (str. 647-656)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2292kb
Drvena čaša iz Bitelića (str. 657-697)

Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8469kb
Privredno stanje i mogućnosti privrednog razvoja Nina i ninskog područja (str. 699-740)

Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8733kb
Elementi urbanističkog plana razvoja Nina (str. 741-752)

Zdenko Kolacio
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2491kb
Peloidna nalazišta u ninskoj laguni (str. 753-786)

Veljko Mandić, Renata Novak, Theodor Dürrigl, Radovan Čepelak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7325kb

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