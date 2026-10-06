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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 13-14 , 1967.

  • Datum izdavanja: 03.12.1967.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Samostan svete Marije u Zadru od njegova osnutka do danas (str. 9-61)

Eduard Peričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9998kb
Umjetnička baština samostana sv. Marije u Zadru (str. 63-102)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9193kb
Zadarski zlatar Mate Dragonjić (str. 103-113)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2277kb
U potrazi za Jordanićevim poliptihom (str. 115-124)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1874kb
Dva nepoznata svetomarijska rukopisa u Budimpešti (str. 125-229)

Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 19983kb
Samostan i crkva sv. Marije u Zadru prema dokumentima iz g. 1579. i 1603. (str. 231-266)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6480kb
Vodeni znakovi u dokumentima i rukopisima samostana svete Marije u Zadru (str. 267-274)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2482kb
Samostan sv. Frane u Šibeniku (str. 277-308)

Marin Oreb
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6270kb
O knjižnici samostana franjevaca konventualaca sv. Frane u Šibeniku s posebnim osvrtom na njezinu zbirku inkunabula (str. 309-334)

Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4551kb
Rukopisi na talijanskom jeziku u knjižnici franjevaca konventualaca u Šibeniku (str. 335-358)

Mate Zorić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4196kb
Rukopis "Proteus oratorius sive ars rhetorica" nepoznata autora iz godine 1707. (str. 359-371)

Vladimir Vratović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2338kb
Uz Ponzonijeve slike u šibenskoj crkvi sv. Frane (str. 373-376)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1261kb
Umjetnost Ivana Lukačića Šibenčanina (str. 377-400)

Lovro Županović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3837kb
Graditelj orgulja Petar Nakić i Šibenik (str. 401-432)

Ladislav Šaban
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6214kb
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1866. - 1966.) (str. 435-461)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7191kb

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