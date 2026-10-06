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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 11-12 , 1965.

  • Datum izdavanja: 12.12.1965.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Presjek kroz povijest grada Zadra (str. 7-76)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 17035kb
Državnopravna analiza oslobođenja Zadra (str. 77-108)

Ferdo Čulinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7525kb
Doprinos Zadra u hrvatskoj kulturi (X. - XIX. st.) (str. 109-142)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11655kb
Lik Zadra u srednjem vijeku (str. 143-186)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9996kb
Zadar glavni grad mletačke Dalmacije i Albanije (str. 187-202)

Maja Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3647kb
Zadar i turska pozadina od XV. do potkraj XIX. stoljeća (str. 203-227)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6129kb
Profani tekstil u raki sv. Šimuna u Zadru (str. 229-268)

Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9788kb
Najstarije zadarske note (str. 269-352)

Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 19889kb
Dosad nepoznate hrvatske lirske pjesme Šime Budinića Zadranina i njegova latinska satira (str. 353-388)

Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9245kb
Umjetnički lik Andrije Medulića Zadranina (Skica za umjetnikov profil povodom četiristogodišnjice slikareve smrti) (str. 389-404)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4876kb
Zadar kao središte raspravljanja o književnom jeziku u prvoj polovini XIX. stoljeća u Dalmaciji (str. 405-460)

Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13921kb
Turistički razvoj Zadra i uloga turizma u privredi ovoga grada (str. 461-491)

Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6269kb
Ikonografija Zadra do pada Mletačke Republike (str. 493-529)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5784kb
Vuk Karadžić i dalmatinsko vladičanstvo u Zadru (str. 531-544)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3459kb
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića (Prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru) (str. 545-564)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4573kb
Starinska pučka pjesma "Blagoslov puka" i njezini napjevi u zadarskoj okolici (str. 565-592)

Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6315kb
Djelatnost Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u prvih 10 godina rada (str. 593-604)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2405kb
Bibliografija knjiga i rasprava objavljenih u izdanjima Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru (str. 605-622)

Davor Aras
Bibliografija

hrvatski pdf 3987kb

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