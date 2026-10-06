Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 11-12 , 1965.
- Datum izdavanja: 12.12.1965.
- Objavljen na Hrčku: 06.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Ferdo Čulinović
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak
Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak
Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak
Boris Jurić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Davor Aras
Bibliografija
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