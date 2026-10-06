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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 10 , 1963.

  • Datum izdavanja: 15.12.1963.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

U kojem smislu je nova Jugoslavija nova država? (Povodom proslave 20-godišnjice II. zasjedanja AVNOJ-a) (str. 7-12)

Ivo Krbek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1160kb
Podvojene narodne snage u Dalmaciji (str. 13-28)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3411kb
Dalmatinske katedrale (str. 29-66)

Ljubo Karaman
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9630kb
Završna faza uvođenja narodnog jezika u dalmatinsko sudstvo i slučaj dr. Jurja Ferrija (str. 67-87)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4936kb
Neolitsko nalazište Smilčić. Prethodni izvještaj uz iskapanja 1957. - 1959. god. (str. 89-138)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12353kb
Šibenčanin dr. Anđel Frari (1780. - 1865.) i njegova pisma (str. 139-169)

Andre Jutronić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7069kb
Rimska vrata s koso užlijebljenim pragom (str. 171-211)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8395kb
Zadarsko nahodište (str. 213-289)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 15591kb
Tabella enciclopedica del regno di Dalmazia (str. 291-307)

Dinko Foretić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4822kb
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) (str. 309-345)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7938kb
Držićeva "Mande" prema talijanskoj književnosti (str. 347-366)

Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4631kb
Zemljišni posjedi zadarske komune u 12. st. (str. 367-396)

Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6598kb
Pisma Mihovila Pavlinovića F. Račkom i J. J. Strossmayeru šezdesetih godina XIX. stoljeća (str. 397-416)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4571kb
Kapetan Bartul Supičić Silbljanin (str. 417-426)

Petar Starešina
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2147kb
Neobjavljena dalmatinska bibliografija Vida Morpurga za 1861. godinu (str. 427-443)

Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3936kb
Napoleon i Hrvati na mostu kod Arcolea god. 1796. (str. 445-455)

Miloš Škarica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2772kb
Prilozi literaturi za povijest poljoprivrede Dalmacije (str. 457-494)

Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7564kb

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