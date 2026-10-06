Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 10 , 1963.
- Datum izdavanja: 15.12.1963.
- Objavljen na Hrčku: 06.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivo Krbek
Izvorni znanstveni članak
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Ljubo Karaman
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Šime Batović
Izvorni znanstveni članak
Andre Jutronić
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Dinko Foretić
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak
Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Petar Starešina
Izvorni znanstveni članak
Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak
Miloš Škarica
Izvorni znanstveni članak
Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak
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