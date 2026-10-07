Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 9 , 1962.
- Datum izdavanja: 16.12.1962.
- Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Bach
Izvorni znanstveni članak
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Sofija Petricioli
Izvorni znanstveni članak
Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak
Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak
Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
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