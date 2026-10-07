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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 9 , 1962.

  • Datum izdavanja: 16.12.1962.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kako je došlo do pobjede Hrvata u Splitu god. 1882. (Prilikom 80-godišnjice) (str. 7-54)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10001kb
Izumiranje i nestanak hrvatskog plemstva u okolici Zadra (str. 55-115)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13996kb
Ostaci stambene arhitekture romaničkog stila u Zadru (str. 117-162)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8250kb
Poljoprivreda zadarske komune u ranom srednjem vijeku (str. 163-190)

Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5998kb
Zadužbine - "Laši" na otocima zadarskog arhipelaga (str. 191-217)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5947kb
Prilog arhitekturi i urbanizmu Iadera (str. 219-249)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9560kb
Javni i društveni odnosi generalnih providura Dalmacije (str. 251-280)

Maja Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6668kb
Zadarske laude (aklamacije) iz godine 1677. (str. 281-312)

Marijan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7942kb
Ruski zlatarski radovi 18. i 19. stoljeća u crkvi sv. Ilije u Zadru (str. 313-330)

Ivan Bach
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4525kb
Dvije slike iz Krapnja (str. 331-335)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1634kb
Vrana pod turskom upravom (str. 337-358)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5669kb
Kameni grbovi grada Zadra (str. 359-372)

Sofija Petricioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3866kb
O nalazu spondylusa iz Ražanca uz problem porijekla podunavskog spondylusa (str. 373-377)

Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1214kb
Jedna hrvatska srednjovjekovna osmeračka "Molitva protiv Turaka" (str. 379-390)

Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2314kb
Razvitak ribarstva Dugootočana (str. 391-446)

Josip Basioli
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12058kb
Prilog proučavanju pomorstva otoka Silbe i Premude (str. 447-474)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6939kb

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