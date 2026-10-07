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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 8 , 1961.

  • Datum izdavanja: 17.12.1961.
  • Objavljen na Hrčku: 07.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Povodom 100-godišnjice narodnog preporoda u Dalmaciji (str. VII-XI)

Grga Novak
Uvodnik

hrvatski pdf 995kb
God. 1860. u polemičkim spisima. Jedno poglavlje iz povijesti Dalmacije za sjedinjenje s Hrvatskom (str. 1-43)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9519kb
Odnos činovnika prema jezičnom pitanju u Dalmaciji u preporodno vrijeme (str. 45-63)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4650kb
Mihovil Pavlinović kao književnik (str. 65-121)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13170kb
Natko Nodilo kao urednik Narodnog lista (str. 123-134)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2725kb
Ivan Danilo - političar i kulturni radnik, gramatičar i dijalektolog (str. 135-169)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8037kb
Narodni preporod u Dalmaciji i pomorstvo (str. 171-182)

Oliver Fio
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2453kb
Doprinos Stjepana Ivičevića u kulturnim nastojanjima dalmatinskih preporoditelja (str. 183-194)

Radovan Vidović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2514kb
Ivan Despot prevodilac (str. 195-218)

Gašpar Bujas
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5524kb
Nekoliko umjetničkih portreta dalmatinskih preporoditelja (str. 219-229)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5035kb
Nahodišta i nahodi u Dalmaciji (str. 231-262)

Miloš Škarica
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6622kb
Pravopisno-jezična previranja u sjevernoj Dalmaciji prije 1860. god. (str. 263-294)

Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7234kb
Nosioci zadarskog muzičkog života u odnosu na narodni preporod u Dalmaciji (str. 295-308)

Jerko Bezić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3220kb
Odjeci i problemi dalmatinskog narodnog preporoda u Vojvodini 1860. - 1870. (str. 309-343)

Kosta Milutinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8389kb
Narodni preporod u Dalmaciji u svjetlu historiografije (str. 345-413)

Nikola Čolak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 16219kb
Dva pisma Miha Klaića iz g. 1875. u vezi s hercegovačkim ustankom (str. 415-417)

Ivanko Bendiš
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 614kb
Pisma trojice dalmatinskih preporoditelja J. J. Strossmayeru (str. 419-425)

Anica Nazor
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1314kb
Bibliografija Mihovila Pavlinovića (str. 427-456)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5473kb
Prilog bibliografiji o jezičnom pitanju u Dalmaciji (1867. - 1913.) (str. 457-477)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4512kb

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