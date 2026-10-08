Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 6-7 , 1960.
- Datum izdavanja: 12.12.1960.
- Objavljen na Hrčku: 08.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Dinko Foretić
Izvorni znanstveni članak
Josip Hamm
Izvorni znanstveni članak
Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak
Oliver Fio
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Jerzy Slizinski
Izvorni znanstveni članak
Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak
Šime Batović
Izvorni znanstveni članak
Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak
Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak
Gašpar Bujas
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Ivan Grgić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Bibliografija
Aleksandar Stipčević
Bibliografija
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