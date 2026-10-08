 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 6-7 , 1960.

  • Datum izdavanja: 12.12.1960.
  • Objavljen na Hrčku: 08.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća (str. 5-63)

Dinko Foretić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10371kb
Iz problematike čakavskih govora (str. 65-80)

Josip Hamm
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3009kb
Zbirka čipaka sv. Marije u Zadru (str. 81-96)

Marijana Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3068kb
Ocjene Gundulićeva "Osmana" i austrijski propisi za cenzuru prvog izdanja (1826.) (str. 97-135)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7024kb
Kretanje broja stanovništva zadarskog otočja (str. 137-177)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6667kb
Božavljani zarobili ulcinjsku galeotu (str. 179-188)

Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1822kb
Pomorstvo otoka Vrgade (str. 189-199)

Oliver Fio
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2022kb
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica). Glagoljaši od XV. stoljeća do danas (str. 201-235)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6514kb
Sudstvo, državna uprava i gradnje u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji (str. 237-255)

Maja Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3462kb
Iz akcentuacije čakavskih kopnenih govora (str. 257-272)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3138kb
Pisma Miha Klaića uredniku "Narodnog lista" Jurju Biankiniju (str. 273-306)

Hrvoje Morović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5246kb
O metrici Jurja Tomičića Makaranina (str. 307-312)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1166kb
Iz korespondencije Milana Begovića s Poljacima (str. 313-318)

Jerzy Slizinski
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1041kb
Mavro Vetranović. Književni rad (str. 319-392)

Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10488kb
Predmeti osebujnih oblika s područja Liburna (str. 393-425)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6253kb
Obalna toponomastika u sjevernoj zadarskoj regiji (str. 427-451)

Božidar Finka
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4328kb
O korčulanskoj brodogradnji u 18. i 19. stoljeću (str. 453-482)

Vinko Ivančević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5673kb
Španjolski slikar Juan Boschetus na Hvaru (str. 483-486)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1169kb
Grgur Mrganić (str. 487-508)

Roman Jelić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4042kb
Rezultati u proučavanju dijela stare hrvatske poezije (str. 509-537)

Gašpar Bujas
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5376kb
Prilog toponomastici zadarskog kraja (str. 539-550)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1890kb
Buntovni pokret dalmatinskih težaka 1736./1740. godine (str. 551-603)

Ivan Grgić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9700kb
Bibliografija radova Grge Novaka (str. 605-633)

Vjekoslav Maštrović
Bibliografija

hrvatski pdf 4220kb
Bibliografija knjiga i članaka o prahistoriji Dalmacije (str. 635-654)

Aleksandar Stipčević
Bibliografija

hrvatski pdf 3718kb

Posjeta: 0 *