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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 4-5 , 1959.

  • Datum izdavanja: 13.12.1959.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Političke prilike u Dalmaciji 1862. - 1865. (str. 5-33)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4313kb
Dva reljefa anonimnog sljedbenika Mina da Fiesole (str. 35-42)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2059kb
Petar Preradović u Zadru (str. 43-84)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9301kb
Pripreme za izdanje "Zore dalmatinske" u Zadru god. 1842. i 1843. (str. 85-116)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7566kb
Otok Rivanj (regionalno-geografska studija) (str. 117-141)

Ivo Rubić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6146kb
Ribanje i ribarski obrt u Dalmaciji druge polovine XVIII. stoljeća gledani očima jednog zapadnog naturaliste (str. 143-173)

Ante Marija Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7128kb
Mavro Vetranović (str. 175-214)

Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7649kb
Zadarski slikari u XIX. stoljeću (str. 215-238)

Alfred Petričić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6364kb
Pomorstvo otoka Oliba (str. 239-259)

Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4952kb
Šest pisama Andrije Alibrantija pisanih iz Zadra g. 1849. Petru Franasoviću u Korčuli (str. 261-277)

Vinko Foretić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3800kb
Otoci Pašman i Ugljan (str. 279-318)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8170kb
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija (str. 319-340)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4789kb
Generalni providuri Dalmacije i Albanije u XVIII. stoljeću prema ocjeni neslužbenih suvremenika (str. 341-374)

Maja Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7443kb
Splitski slikar Vinko Draganja (str. 375-408)

Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8734kb
Tursko-mletačko susjedstvo na zadarskoj krajini XVII. stoljeća (str. 409-424)

Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3305kb
Predmeti osobitih oblika s područja Liburna (str. 425-452)

Šime Batović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7639kb
Dva antikna zdenca u Zadru (str. 453-466)

Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 18780kb
Dunata Kavanjin, njen miraz i vjenčani ugovor iz g. 1669. (str. 467-490)

Andre Jutronić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5095kb
Dva pisma Džona Rastića na engleskom jeziku (str. 491-498)

Josip Vlahović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2555kb

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