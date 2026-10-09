Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 4-5 , 1959.
- Datum izdavanja: 13.12.1959.
- Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Ivo Rubić
Izvorni znanstveni članak
Ante Marija Strgačić
Izvorni znanstveni članak
Franjo Švelec
Izvorni znanstveni članak
Alfred Petričić
Izvorni znanstveni članak
Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak
Vinko Foretić
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak
Seid M. Traljić
Izvorni znanstveni članak
Šime Batović
Izvorni znanstveni članak
Boris Ilakovac
Izvorni znanstveni članak
Andre Jutronić
Izvorni znanstveni članak
Josip Vlahović
Izvorni znanstveni članak
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