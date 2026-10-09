Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 3 , 1957.
- Datum izdavanja: 15.12.1957.
- Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Grga Novak
Izvorni znanstveni članak
Josip Hamm
Izvorni znanstveni članak
Viktor Novak
Izvorni znanstveni članak
Marijan Gušić
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak
Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak
Antonin Zaninović
Izvorni znanstveni članak
Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Maja Novak
Izvorni znanstveni članak
Milan Živanović
Izvorni znanstveni članak
Vinko Antić
Izvorni znanstveni članak
Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak
Ljubomir Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
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