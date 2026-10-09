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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 3 , 1957.

  • Datum izdavanja: 15.12.1957.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Prvi dalmatinski sabor i događaji s njim u vezi (str. 5-19)

Grga Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2873kb
Iz problematike čakavskih govora (str. 21-38)

Josip Hamm
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3802kb
Neiskorišćavana kategorija dalmatinskih historijskih izvora od VIII. do XII. stoljeća (str. 39-74)

Viktor Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10780kb
Starinsko žensko ruho na otoku Pagu (str. 75-122)

Marijan Gušić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10599kb
"Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva" u puku "Karl Ferdinand" br. 51 u Veneciji god. 1844. (str. 123-186)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 14174kb
Nekoliko slika Girolama i Francesca da Santacroce (str. 187-197)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2667kb
Nepoznato izdanje Barakovićeve "Jarule" (str. 199-204)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1287kb
Glazbenik Frane Divnić i njegovi korali (str. 205-234)

Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 6477kb
Pomorstvo otoka Ista (str. 235-263)

Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5586kb
Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555. (str. 265-270)

Antonin Zaninović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1130kb
Kalendarski zbornici Matice dalmatinske i Hrvatske knjižarnice u Zadru (1863. - 1910.) (str. 271-315)

Vjekoslav Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1287kb
Prilog poznavanju rada i djelovanja Vicka Zmajevića - Peraštanina (str. 317-326)

Maja Novak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1724kb
Dve demonstracije u Splitu i Šibeniku 1912. godine (str. 327-352)

Milan Živanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 4983kb
Turistički razvoj otoka Krka, Raba i Paga (str. 353-405)

Vinko Antić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10806kb
Refleks jata na sjevernodalmatinskim otocima (str. 407-422)

Vesna Jakić-Cestarić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3337kb
Rjeničko blago ninskoga govora (str. 423-465)

Ljubomir Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 7428kb
Neriješeni problemi orgulja u šibenskoj katedrali od njena početka do danas (str. 467-483)

Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3417kb
O postanku imena "Rivanj" (str. 485-488)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 846kb

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