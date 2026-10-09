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Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 1 , 1954.

  • Datum izdavanja: 12.12.1954.
  • Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 5-6)

Antun Barac
Uvodnik

hrvatski pdf 380kb
Zadar u Narodnooslobodilačkoj borbi (str. 7-16)

Ante Maštrović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 3699kb
Urbanistički lik i problemi rekonstrukcije grada Zadra (str. 17-35)

Josip Seissel
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8811kb
Postanak hrvatskog Zadra (str. 37-68)

Petar Skok
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 9897kb
Otoci Iž i Premuda (str. 69-108)

Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 12120kb
Miscellanea Jadertina (str. 109-151)

Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 13238kb
Papa Aleksandar III. u Zadru (str. 153-187)

Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 11376kb
Vladimir Nazor u Zadru (1899. - 1903.) (str. 189-238)

Milan Marjanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 15879kb
Luka Botić u Zadru (str. 239-255)

Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5748kb
Pomorstvo zadarsko-šibenske regije u drugoj polovini XIX. stoljeća (str. 257-275)

Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5954kb
Zadarsko porijeklo korala osorske katedrale (str. 277-303)

Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 8245kb
Podrijetlo jednog ugljanskog kaleža (str. 305-309)

Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1151kb
Kodeksi urbinske knjižnice važni za hrvatsku, napose zadarsku povijest (str. 311-331)

Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5868kb

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