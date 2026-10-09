Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru , Vol. 1 , 1954.
- Datum izdavanja: 12.12.1954.
- Objavljen na Hrčku: 09.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Antun Barac
Uvodnik
Ante Maštrović
Izvorni znanstveni članak
Josip Seissel
Izvorni znanstveni članak
Petar Skok
Izvorni znanstveni članak
Vladislav Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Antoljak
Izvorni znanstveni članak
Ante M. Strgačić
Izvorni znanstveni članak
Milan Marjanović
Izvorni znanstveni članak
Jakša Ravlić
Izvorni znanstveni članak
Oliver Fijo
Izvorni znanstveni članak
Ante Matijević
Izvorni znanstveni članak
Amos Rube Filipi
Izvorni znanstveni članak
Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak
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