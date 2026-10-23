 Skoči na glavni sadržaj

Metalurgija , Vol. 66 No. 2, 2027.

  • Datum izdavanja: 01.04.2027.
  • Objavljen na Hrčku: 23.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Influence of the Dual Rolls Equal Channel Extrusion (DRECE) Process on the Microstructure and Mechanical Properties of Pure Copper (str. 184-194)

Krzysztof Wiśniewski, Małgorzata Musztyfaga-Staszuk, Wojciech Głuchowski, Stanislav Rusz, Marek Łagoda, Zbigniew Rdzawski, Klaudiusz Gołombek, Radek Čada
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1519kb
Study on Wear-Resistant Heat Treatment Process of Pole Tips for Outdoor Mountaineering Poles (str. 195-208)

Li Zhan, Yanli Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 985kb
Phase-State Control in As-Cast Cu–Al–Mn Shape Memory Alloys (str. 209-217)

Lovro Cigić, Aleš Nagode, Ivana Ivanić, Borut Kosec, Blaž Karpe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 647kb
Simulation of Air-Jet Cooling of a Moving Steel Block during On-Line Heat Treatment (str. 218-229)

L. X. Y. Xiao, Y. Wang, L. C. Xu, Z. B. Li, W. L. Huo, M. X. Gao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1376kb
Rigid-Flexible Coupled Dynamic Modeling and Vibration Characteristic Analysis of a Hot Metal Deslagging Robot (str. 230-238)

Yuhang Zhang, Yuqiang Cai, Jingran Zhou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 722kb
Die-Forging Process Design and Forming-Load Optimization for a G55 Wheel-Hub-Bearing Inner Ring (str. 239-247)

J. H. Huang, B. Zhang, Z. L. Liao, H. B. Fu, H. P. Ma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 982kb
Optimization and Utilization of Bai Ma Vanadium-Titanium Pellet Ore Based on Orthogonal Method (str. 248-258)

M. Zhou, H. R. He, P. Hu, W. P. Wang, X. Z. Liu, W. B. Tang, L. Meng, J. T. Rao, Y. Li, W. Y. Gao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1530kb
Effect of Remelting and Recasting on Microhardness Distribution and Microstructural Evaluation of Aluminum Alloy 6061-T6 (str. 259-268)

Azwar Yunus, Akhyar Akhyar, Iskandar Hasanuddin, Agus Sasmito
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1331kb
Numerical Simulation and Process Optimization of Backward Extrusion for 7A60 Aluminum Alloy Tubes (str. 269-287)

Ning Wang, Ruijue Wang, Tizhuo Jia, Shuangyong Tian, Zhen Xu, Sai Li, Chengning Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2359kb
Thermo-Mechanical and Damage Evolution at the Sidewall–Bottom-Corner Transition in 22MnB5 Steel during Hot Stamping (str. 288-306)

Yuanxiang Wang, Weilun Deng, Hongxing Zheng
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2327kb

Posjeta: 0 *