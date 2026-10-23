Metalurgija , Vol. 66 No. 2, 2027.
- Datum izdavanja: 01.04.2027.
- Objavljen na Hrčku: 23.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Krzysztof Wiśniewski, Małgorzata Musztyfaga-Staszuk, Wojciech Głuchowski, Stanislav Rusz, Marek Łagoda, Zbigniew Rdzawski, Klaudiusz Gołombek, Radek Čada
Izvorni znanstveni članak
Li Zhan, Yanli Jiang
Izvorni znanstveni članak
Lovro Cigić, Aleš Nagode, Ivana Ivanić, Borut Kosec, Blaž Karpe
Izvorni znanstveni članak
L. X. Y. Xiao, Y. Wang, L. C. Xu, Z. B. Li, W. L. Huo, M. X. Gao
Izvorni znanstveni članak
Yuhang Zhang, Yuqiang Cai, Jingran Zhou
Izvorni znanstveni članak
J. H. Huang, B. Zhang, Z. L. Liao, H. B. Fu, H. P. Ma
Izvorni znanstveni članak
M. Zhou, H. R. He, P. Hu, W. P. Wang, X. Z. Liu, W. B. Tang, L. Meng, J. T. Rao, Y. Li, W. Y. Gao
Izvorni znanstveni članak
Azwar Yunus, Akhyar Akhyar, Iskandar Hasanuddin, Agus Sasmito
Izvorni znanstveni članak
Ning Wang, Ruijue Wang, Tizhuo Jia, Shuangyong Tian, Zhen Xu, Sai Li, Chengning Li
Izvorni znanstveni članak
Yuanxiang Wang, Weilun Deng, Hongxing Zheng
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *