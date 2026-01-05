Hrvatske vode , Vol. 33 No. 133-134, 2025.
- Datum izdavanja: 05.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 14.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Danko Biondić
Uvodnik
Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci
Prethodno priopćenje
Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci
Prethodno priopćenje
Darija Vukić Lušić, Evita-Lara Brkić, Neven Sučić, Dražen Lušić, Marin Glad, Goranka Crnković, Tea Peranić Mehanović, Vanja Baljak, Vesna Kauzlarić, Romina Kraus, Marijana Pečarević, Arijana Cenov
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Bek, Tanja Žuna Pfeiffer, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Mirna Habuda-Stanić
Pregledni rad
Stanka Zrnčević
Pregledni rad
Ognjen Bonacci
Ostalo
Mirna Švec, Ana Selak, Jasmina Lukač Reberski, Ivana Boljat
Ostalo
Branka Beović
Ostalo
Branka Beović
Ostalo
Branka Beović
Ostalo
Zoran Nakić, Kristijan Posavec, Jelena Parlov, Dario Pereković, Željko Duić, Zoran Kovač, Laura Bačani
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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