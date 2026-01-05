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Hrvatske vode , Vol. 33 No. 133-134, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. I-I)

Danko Biondić
Uvodnik

hrvatski pdf 239kb
Mikroplastika u okolišu: izvori, rasprostranjenost i ekološki učinci u kontekstu ekološkog otiska, održivog razvoja i obrazovanja (str. 165-186)

hrvatski pdf 422kb
Microplastics in the environment: sources, distribution and ecological impacts in the context of ecological footprint, sustainable development and education
Mikroplastik in der Umwelt: Quellen, Verbreitung und ökologische Auswirkungen im Kontext von ökologischem Fußabdruck, nachhaltiger Entwicklung und Ausbildung

Milica Nedeljković
Pregledni rad

Usporedba temperaturnih režima krških izvora Jadra i Omble: implikacije za dinamiku podzemnih voda i strukturu vodonosnika (str. 175-186)

hrvatski pdf 1006kb
A comparison of temperature regimes of the Jadro and Ombla springs: implications for groundwater and aquifer structure dynamics
Vergleich der Temperaturverhältnisse der Karstquellen Jadro und Ombla: Auswirkungen auf die Grundwasserdynamik und die Aquiferstruktur

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci
Prethodno priopćenje

Analiza režima oborina na otoku Mljetu (str. 187-207)

hrvatski pdf 631kb
An analysis of rainfall regime on Mljet Island
Analyse des Niederschlagsregimes auf der Insel Mljet

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci
Prethodno priopćenje

Mikrobiološko opterećenje luke Rijeka i utjecaj na rekreacijsko područje (str. 197-207)

hrvatski pdf 871kb
Microbiological pressure of the Port of Rijeka and its impact on the recreation area
Mikrobiologische Belastung des Hafens von Rijeka und Auswirkungen auf das Erholungsgebiet (str. 197-207)

Darija Vukić Lušić, Evita-Lara Brkić, Neven Sučić, Dražen Lušić, Marin Glad, Goranka Crnković, Tea Peranić Mehanović, Vanja Baljak, Vesna Kauzlarić, Romina Kraus, Marijana Pečarević, Arijana Cenov
Izvorni znanstveni članak

Litij u globalnom lancu baterija: vodni stres, onečišćenje voda toksikološki rizici "zelene" tranzicije (str. 209-223)

hrvatski pdf 463kb
Lithium in the global battery supply chain: water stress, water pollution and toxicological risks of the green transition
Lithium in der globalen Batteriekette: Wasserknappheit, Wasserverschmutzung, toxikologische Risiken der grünen Transformation

Višnja Oreščanin
Pregledni rad

Cijanobakterije i cijanotoksini u sustavima vodoopskrbe (str. 225-234)

hrvatski pdf 689kb
Cyanobacteria and cyanotoxins in water supply systems
Cyanobakterien und Cyanotoxine in Wasserversorgungssystemen

Nikolina Bek, Tanja Žuna Pfeiffer, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Mirna Habuda-Stanić
Pregledni rad

Energetska oporaba mulja: mogućnosti, ograničenja i izazovi (str. 235-254)

hrvatski pdf 1741kb
Energy recovery from sludge
Energierückgewinnung aus Klärschlamm

Stanka Zrnčević
Pregledni rad

Stručni prikaz: Gigantske krške urušne vrtače - Tiankeng (str. 255-259)

Ognjen Bonacci
Ostalo

hrvatski pdf 636kb
Stručni prikaz: „Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region“ MicroDrink (str. 261-265)

Mirna Švec, Ana Selak, Jasmina Lukač Reberski, Ivana Boljat
Ostalo

hrvatski pdf 899kb
Iz povijesti vodnog gospodarstva: O Zadru i vodi (str. 266-275)

Branka Beović
Ostalo

hrvatski pdf 3705kb
Iz povijesti vodnog gospodarstva: Herman Bollé, Zrinjevac, bunari, fontane i vodometi (str. 276-285)

Branka Beović
Ostalo

hrvatski pdf 3159kb
Zanimljivosti: O starom hrvatskom gradu Ninu (str. 286-291)

Branka Beović
Ostalo

hrvatski pdf 1488kb
dr. sc. Darko Mayer, prof. emerit. (1945.-2026.) (str. 292-294)

Zoran Nakić, Kristijan Posavec, Jelena Parlov, Dario Pereković, Željko Duić, Zoran Kovač, Laura Bačani
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 318kb

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