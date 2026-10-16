- Datum izdavanja: 16.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Franjo Filipović, Ivana Glavina Jelaš, ivan Pranjić
Izvorni znanstveni članak
Matej Sande
Izvorni znanstveni članak
Milan Latas, Zorana Baščerević, Mirjana Stjepanović, Marina Obradović, Danilo Obradović
Izvorni znanstveni članak
Yatheesh Bharadwaj, Ramachandra Manjunath Bajantri, Jeyaram Srinivasan, Sateesh Rangarao Koujalgi
Izvorni znanstveni članak
Darien Alfa Cipta, Alvin Saputra, Dyta Ghezanny, Natasya Reina, Charlotte Alyssia Jonatan, Satyadhika Dharma, Claudia Hadilianti
Izvorni znanstveni članak
Kuan Yu Chu
Pregledni rad
Oleksandra Skavinska, Liliia Fishchuk, Makar Sheiko, Volodymyr Stefanyshyn, Zoia Rossokha, Natalia Gorovenko
Pregledni rad
Marija Ćurlin, Zvonimir Koporc, Martina Rinčić
Pregledni rad
Aijaz Mohiuddin Bhat, Nizam ud din Dar, Abdul Majid Gania
Studija slučaja
Sergej Nadalin, Mislav Škrobo, Ivan Ljoka, Ivan Majdandžić, Ante Silić
Pismo uredniku
José Francisco Pérez-Barrientos
Pismo uredniku
Vjekoslav Peitl, Darko Vlahović
Stručni rad
Posjeta: 0 *