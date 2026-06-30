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South Eastern European Journal of Communication , Vol. 8 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

MEANING MANAGEMENT THEORY IN PUBLIC RELATIONS (str. 7-16)

Zoran Tomić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 516kb
OPTIMIZING DIGITAL PRESENCE: A CONTENT ANALYSIS OF MAJOR SPORTING EVENTS WEBSITES OVER A TEN-YEAR PERIOD (str. 17-36)

Dražen Maleš, Martin Labaš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 628kb
STAVOVI STUDENATA PREMA OBRAZOVNIM RODNIM ULOGAMA: RAZLIKE S OBZIROM NA SPOL I STUDIJSKI PROGRAM U UZORKU SA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (str. 37-48)

Ivona Čarapina Zovko, Suzana Peran
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 627kb
WEB SEARCH DATA AS AN INDICATOR OF TOURISM DEMAND: IMPLICATIONS FOR STRATEGIC COMMUNICATION (str. 49-66)

Hrvoje Jakopović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 840kb
MEKA SILA U SPORTU: SPORT KAO INSTRUMENT MEĐUNARODNE POLITIKE I REPUTACIJSKOG UPRAVLJANJA (str. 67-85)

Ivan Tomić, Ivan Krakan, Davor Radić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 612kb
STUDENT CONSUMPTION AS A DRIVER OF LOCAL URBAN ECONOMIES: ECONOMIC AND FISCAL EFFECTS OF UNIVERSITY POPULATIONS (str. 86-101)

Damir Vasilj, Zoran Tomić, Željko Matković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 701kb
STRATEGIC COMMUNICATION AND LEADER CONFLICT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: A CASE ANALYSIS OF MUSK - O’LEARY (RYANAIR) (str. 102-125)

Antonia Tomaš, Iva Rosanda Žigo, Vladimir Vegar
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1627kb
PERCEPCIJA KVALITETE DIGITALNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALA SVEUČILIŠNOGA SPORTA: PERSPEKTIVA STUDENATA (str. 126-137)

Filip Klarić-Kukuz, Toni Gamulin, Lidija Vukadin Vranješ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 618kb
ULOGA GESTE U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI U RANOJ DJEČJOJ DOBI: PREGLED I TEORIJSKA ANALIZA (str. 138-157)

Antonija Blaži Ostojić
Pregledni rad

hrvatski pdf 2370kb
PARADIGMATSKO PREMJEŠTANJE ODNOSA S JAVNOŠĆU U INTERPRETATIVNO SREDIŠTE ORGANIZACIJSKOGA DJELOVANJA - Znanstveni osvrt na koncept Zorana Tomića osmišljen u izvornome znanstvenome radu The Manager of Meaning in Contemporary Public Relations (SEEJC, Vol. 7, No. 2, 2025) (str. 158-163)

Đorđe Obradović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 487kb

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