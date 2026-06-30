South Eastern European Journal of Communication , Vol. 8 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zoran Tomić
Izvorni znanstveni članak
Dražen Maleš, Martin Labaš
Izvorni znanstveni članak
Ivona Čarapina Zovko, Suzana Peran
Prethodno priopćenje
Hrvoje Jakopović
Izvorni znanstveni članak
Ivan Tomić, Ivan Krakan, Davor Radić
Izvorni znanstveni članak
Damir Vasilj, Zoran Tomić, Željko Matković
Izvorni znanstveni članak
Antonia Tomaš, Iva Rosanda Žigo, Vladimir Vegar
Prethodno priopćenje
Filip Klarić-Kukuz, Toni Gamulin, Lidija Vukadin Vranješ
Izvorni znanstveni članak
Antonija Blaži Ostojić
Pregledni rad
Đorđe Obradović
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