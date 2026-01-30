Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 30.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Iva Ževrnja, Vladimir Ževrnja, Goran Babić, Nina Šantek
Stručni rad
Ljiljana Matuško Antonić
Prethodno priopćenje
Mario Seider, Dominik Forjan, Renato Belošević, Ivan Cesar
Izvorni znanstveni članak
Maja Dabčević, Željko Kovačević, Aleksandar Stojanović
Stručni rad
Jure Galić, Donka Würth, Martina Huljev, Marko Jerbić
Stručni rad
Ivan Mihaljević, Ognjen Mitrović, Leon Pongrac
Stručni rad
Dragan Savić, Ana Biloš
Stručni rad
Ivana Špiranec, Dorotea Kuduz
Stručni rad
Vladimir Filipović
Stručni rad
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