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Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

OBITELJSKA KUĆA, ORIJENTACIJA PREMA STRANAMA SVIJETA I KVALITETA STANOVANJA (str. 245-251)

hrvatski pdf 1997kb
FAMILY HOUSE, IT'S CARDINAL ORIENTATION AND QUALITY OF LIVING (str. 245-251)

Iva Ževrnja, Vladimir Ževrnja, Goran Babić, Nina Šantek
Stručni rad

LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION (str. 252-257)

engleski pdf 395kb
PRAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (str. 252-257)

Ljiljana Matuško Antonić
Prethodno priopćenje

EVALUATION OF LARGE LANGUAGE MODELS IN A PROFESSIONAL ENVIRONMENT: IMPLEMENTATION, DOCUMENTATION, REFACTORING AND CODE ANALYSIS (str. 266-275)

engleski pdf 566kb
EVALUACIJA VELIKIH JEZIČNIH MODELA U PROFESIONALNOM OKRUŽENJU: IMPLEMENTACIJA, DOKUMENTACIJA, REFAKTORIRANJE I ANALIZA SOFTVERSKOG KODA (str. 256-275)

Mario Seider, Dominik Forjan, Renato Belošević, Ivan Cesar
Izvorni znanstveni članak

INTEGRATED SYSTEM FOR MANAGING THE MAINTENANCE OF HOSPITAL EQUIPMENT (str. 258-264)

engleski pdf 1258kb
INTEGRIRANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM BOLNIČKE OPREME (str. 258-264)

Maja Dabčević, Željko Kovačević, Aleksandar Stojanović
Stručni rad

METODE OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADA NAKON POTRESA U ZAGREBU (str. 276-285)

hrvatski pdf 2422kb
METHODS OF RECONSTRUCTION OF BUILDING STRUCTURES AFTER THE EARTHQUAKE IN ZAGREB (str. 276-285)

Jure Galić, Donka Würth, Martina Huljev, Marko Jerbić
Stručni rad

AUTOMATIZACIJA DOSTUPNOSTI VIRTUALNOG OKRUŽENJA POMOĆU PowerCLI (str. 286-296)

hrvatski pdf 763kb
AUTOMATING THE AVAILABILITY OF A VIRTUAL ENVIRONMENT USING PowerCLI (str. 286-296)

Ivan Mihaljević, Ognjen Mitrović, Leon Pongrac
Stručni rad

PREPARATION AND EXECUTION OF FLIOPERATIONS: AERIAL PHOTOGRAPHY OF ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (TVZ) (str. 297-305)

engleski pdf 2307kb
PRIPREMA I IZVOĐENJE LETAČKIH OPERACIJA: SNIMANJE TVZ-A IZ ZRAKA (str. 297-305)

Dragan Savić, Ana Biloš
Stručni rad

ON PREFIXES IN TECHNICAL ENGLISH (str. 306-312)

engleski pdf 388kb
O POUČAVANJU PREFIKSA U TEHNIČKOM ENGLESKOM JEZIKU (str. 306-312)

Ivana Špiranec, Dorotea Kuduz
Stručni rad

EVENTS TOURISM IN CROATIA: IMPACTS AND IMPLICATIONS FOR SMALL DESTINATIONS (str. 313-319)

engleski pdf 380kb
„EVENT TURIZAM“ U HRVATSKOJ: UČINCI I IMPLIKACIJE ZA MALE DESTINACIJE (str. 313-319)

Vladimir Filipović
Stručni rad

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