Southeastern European Medical Journal : SEEMEDJ , Vol. 10 No. S1, 2026.
- Datum izdavanja: 17.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.
Sadržaj
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Iva Dimitrijević, Dijana Hnatešen, Ivan Radoš, Dino Budrovac, Ozana Katarina Tot, Vanja Matković, Ana Sabol
Ostalo
Dino Budrovac, Sonja Škiljić, Hrvoje Vinković, Ninoslava Vonić, Iva Dimitrijević, Dijana Hnatešen, Ivana Haršanji Drenjančević, Ozana Katarina Tot, Ivan Radoš, Matija Budrovac
Ostalo
Daniela Lucić Ćaleta, Ozana Katarina Tot, Dino Budrovac
Ostalo
Eleonora Goluža, Antonia Vukšić, Marina Nakić Pranjić, Sandra Nenadić Šprajc, Sanja Konosić
Ostalo
Ozana Katarina Tot, Leyla Sallabi Bukvić, Anja Petričević, Dijana Hnatešen, Dino Budrovac, Ana Cicvarić
Ostalo
Katarina Maleš, Dino Budrovac, Lara Uglik
Ostalo
Sven Katalinić, Ivana Haršanji Drenjančević, Hrvoje Vinković, Dino Budrovac, Sonja Škiljić, Gordana Kristek
Ostalo
Irena Krajina Kmoniček, Davor Klepo, Sven Katalinić, Ana Cicvarić, Ivana Haršanji Drenjančević, Ozana Katarina Tot
Ostalo
Dino Budrovac
Ostalo
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