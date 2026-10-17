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Southeastern European Medical Journal : SEEMEDJ , Vol. 10 No. S1, 2026.

  • Datum izdavanja: 17.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The Relationship of Pain Intensity, Pain Catastrophizing, and Disability with Physical and Mental Health-Related Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain (str. 1-14)

Iva Dimitrijević, Dijana Hnatešen, Ivan Radoš, Dino Budrovac, Ozana Katarina Tot, Vanja Matković, Ana Sabol
Ostalo

engleski pdf 252kb
Percutaneous Laser Disc Decompression versus Transforaminal Epidural Steroid Injection in Lumbar Radicular Pain: The Role of Disc Herniation–Nerve Root Contact (str. 15-27)

Dino Budrovac, Sonja Škiljić, Hrvoje Vinković, Ninoslava Vonić, Iva Dimitrijević, Dijana Hnatešen, Ivana Haršanji Drenjančević, Ozana Katarina Tot, Ivan Radoš, Matija Budrovac
Ostalo

engleski pdf 240kb
Changes in Headache Pain Intensity and Perception Following Acupuncture Treatment (str. 28-38)

Daniela Lucić Ćaleta, Ozana Katarina Tot, Dino Budrovac
Ostalo

engleski pdf 180kb
A Contemporary Approach to Chronic Pain Management (str. 39-46)

Eleonora Goluža, Antonia Vukšić, Marina Nakić Pranjić, Sandra Nenadić Šprajc, Sanja Konosić
Ostalo

engleski pdf 161kb
Cancer-Related Neuropathic Pain: A Review of Contemporary Diagnostic and Therapeutic Approaches (str. 47-61)

Ozana Katarina Tot, Leyla Sallabi Bukvić, Anja Petričević, Dijana Hnatešen, Dino Budrovac, Ana Cicvarić
Ostalo

engleski pdf 198kb
Epiduroscopy for Chronic Lumbar and Radicular Pain (str. 62-69)

Katarina Maleš, Dino Budrovac, Lara Uglik
Ostalo

engleski pdf 139kb
Efficacy and Clinical Utility of Pectoral Nerve Blocks in Thoracic Surgery (str. 70-77)

Sven Katalinić, Ivana Haršanji Drenjančević, Hrvoje Vinković, Dino Budrovac, Sonja Škiljić, Gordana Kristek
Ostalo

engleski pdf 141kb
Vitamin D Supplementation and Chronic Musculoskeletal Pain Among Obese Patients (str. 78-92)

Irena Krajina Kmoniček, Davor Klepo, Sven Katalinić, Ana Cicvarić, Ivana Haršanji Drenjančević, Ozana Katarina Tot
Ostalo

engleski pdf 326kb
Pain Medicine in Croatia – From Vision to Reality (str. 0-0)

Dino Budrovac
Ostalo

engleski pdf 98kb

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