Crkva u svijetu : Crkva u svijetu , Vol. 61 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 21.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 21.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivan Bodrožić
Uvodnik
Vladimir Dugalić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Grbešić
Izvorni znanstveni članak
Matilda Kolić Stanić, Veronika Hađina
Izvorni znanstveni članak
Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak
Petra Božanić
Izvorni znanstveni članak
Orhan Jašić, Haris Veladžić
Pregledni rad
Alojzije Čondić
Recenzija, prikaz
Josip Bodrožić-Selak
Recenzija, prikaz
Ivan Macut
Recenzija, prikaz
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