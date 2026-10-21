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Crkva u svijetu : Crkva u svijetu , Vol. 61 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 21.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 21.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Babilon ili Jeruzalem? Teologija pred umjetnom inteligencijom (str. 431-436)

hrvatski pdf 251kb
Babylon or Jerusalem? Theology before artificial intelligence

Ivan Bodrožić
Uvodnik

Od čina vjere do (u)činjenja vjere: Djelotvornost vjere u hrvatskom društvu nakon Drugoga vatikanskog sabora (str. 437-464)

hrvatski pdf 472kb
From the Act of Faith to the Living Out of Faith: The Effectiveness of Faith in Croatian Society after the Second Vatican Council

Darko Rapić
Pregledni rad

Moralna prosudba kockanja (str. 465-495)

hrvatski pdf 461kb
Moral Judgment of Gambling

Vladimir Dugalić
Izvorni znanstveni članak

Stavovi svećenika o njihovom identitetu u svjetlu vizije kardinala Franje Kuharića (str. 496-529)

hrvatski pdf 1108kb
Priests' Viewpoints on their Identity in Light of the Vision of Cardinal Franjo Kuharić

Ivan Grbešić
Izvorni znanstveni članak

Između oduševljenja i opreza: generacija Z u Hrvatskoj i ChatGPT u svjetlu apela pape Lava XIV. (str. 530-562)

hrvatski pdf 1842kb
Between Enthusiasm and Caution: Generation Z in Croatia and Chatgpt In Light of Pope Leo Xiv’s Appeal

Matilda Kolić Stanić, Veronika Hađina
Izvorni znanstveni članak

Sakralni prostor kao pamćenje i moralni korektiv povijesti (str. 563-579)

hrvatski pdf 333kb
Sacred Space as Memory and Moral Corrective of History

Mirela Šušić
Izvorni znanstveni članak

Jezična obilježja, autorstvo i datacija rukopisa Gercsko Odcipljenje (str. 580-601)

hrvatski pdf 565kb
Linguistic Features, Authorship, and Dating of the Manuscript Gercsko Odcipljenje (Greek Schism)

Petra Božanić
Izvorni znanstveni članak

Međureligijski dijalog u publikacijama Islamske zajednice od 1961. do 1991. godine (str. 602-620)

hrvatski pdf 388kb
nterreligious Dialogue in the Publications of the Islamic Community from 1961 to 1991

Orhan Jašić, Haris Veladžić
Pregledni rad

Veličanstveno čovještvo (str. 621-631)

hrvatski pdf 329kb
Magnificent humanity

Alojzije Čondić
Recenzija, prikaz

Centralno bogoslovno sjemenište u Zadru (1826. – 1921.). U iščekivanju 200. obljetnice osnutka (str. 632-637)

hrvatski pdf 225kb
Central Theological Seminary in Zadar (1826 – 1921). In anticipation of the 200th anniversary of its founding

Josip Bodrožić-Selak
Recenzija, prikaz

Zlatko Posavac, Profesor estetike iz Kaptola (1931. – 2019.) (str. 638-641)

hrvatski pdf 193kb
Zlatko Posavac, Professor of Aesthetics from Kaptol (1931 – 2019)

Ivan Macut
Recenzija, prikaz

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