 Skoči na glavni sadržaj

Infektološki glasnik , Vol. 43 No. 3, 2023.

  • Datum izdavanja: 19.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 57-57)

hrvatski pdf 47kb
Editor`s Note (str. 57-57)

Adriana Vince
Uvodnik

engleski pdf 47kb
From Presentation to Intensive Care: Predictors of PICU Admission in Croatian Children with MIS-C (str. 58-63)

engleski pdf 135kb
Od kliničke prezentacije do intenzivnog liječenja: prediktori potrebe za intenzivnim liječenjem bolesnika s MIS-C u Hrvatskoj (str. 58-63)

Silva Šiftar, Dominik Ljubas, Hrvoje Kniewald, CroMIS-C Study Group, Lorna Stemberger Marić
Izvorni znanstveni članak

Anaerobes in Focus: Two-Year Epidemiology and Resistance Trends in Osijek, Croatia (str. 64-74)

engleski pdf 2137kb
Anaerobi u fokusu: epidemiologija i antimikrobna osjetljivost anaeroba u dvogodišnjem periodu u KBC-u Osijek, Hrvatska (str. 64-74)

Marko Živkov, Nina Dener, Maja Bogdan, Ivana Roksandić-Križan, Sara Kibel Šostarko, Marijan Orlović, Dinko Paulić, Domagoj Drenjančević
Izvorni znanstveni članak

Artificial Intelligence in Radiologic Diagnosis of Pulmonary Infection: a PRISMA-Guided Systematic Review (str. 75-84)

engleski pdf 423kb
Umjetna inteligencija u radiološkoj dijagnostici plućnih infekcija: sustavni pregled literature prema smjernicama PRISMA (str. 75-84)

Fran Posavec, Dušica Kasun, Alemka Markotić, Petra Margetić, Klaudija Višković
Pregledni rad

Acute-On-Chronic Liver Failure Triggered by Dobrava Hantavirus Infection: A Case Report (str. 85-90)

engleski pdf 2235kb
Akutizacija kroničnog zatajenja jetre uzrokovana infekcijom hantavirusom Dobrava: prikaz slučaja (str. 85-90)

Sara Šundalić, Ozrenka Zlopaša, Martina Čalušić, Anna Mrzljak, Igor Petrović, Tina Tomić Mahečić, Iva Košuta
Studija slučaja

Posjeta: 0 *