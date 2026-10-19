Infektološki glasnik , Vol. 43 No. 3, 2023.
- Datum izdavanja: 19.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Adriana Vince
Uvodnik
Silva Šiftar, Dominik Ljubas, Hrvoje Kniewald, CroMIS-C Study Group, Lorna Stemberger Marić
Izvorni znanstveni članak
Marko Živkov, Nina Dener, Maja Bogdan, Ivana Roksandić-Križan, Sara Kibel Šostarko, Marijan Orlović, Dinko Paulić, Domagoj Drenjančević
Izvorni znanstveni članak
Fran Posavec, Dušica Kasun, Alemka Markotić, Petra Margetić, Klaudija Višković
Pregledni rad
Sara Šundalić, Ozrenka Zlopaša, Martina Čalušić, Anna Mrzljak, Igor Petrović, Tina Tomić Mahečić, Iva Košuta
Studija slučaja
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