 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.02.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The future of medicine: embracing novelty while sticking to the basics (str. 1-2)

Svjetlana Kalanj Bognar, Hrvoje Barić
Uvodnik

engleski pdf 63kb
Effectiveness of biological therapy in severe asthma: a retrospective real-world study (str. 3-12)

Marina Lampalo, Anamarija Štajduhar, Dina Rnjak, Nikola Ferara, Hana Safić Stanić, Sanja Popović-Grle
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 542kb
Patients prefer human psychiatrists over chatbots: a cross-sectional study (str. 13-19)

Goran Arbanas, Ante Periša, Ivan Biliškov, Jelena Sušac, Mirela Badurina, Dahna Arbanas
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 117kb
Spinal muscular atrophy type 3 and treatment adherence in a changing therapeutic landscape: a national-center experience (str. 20-26)

Mirea Hančević, Barbara Sitaš, Hrvoje Bilić, Jakob Nemir, Katarina Bilić, Ervina Bilić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 213kb
Exploring awareness and perceptions of palliative care: a descriptive cross-sectional survey study in Central Europe (str. 27-34)

Ulrike Spary-Kainz, Nicole Posch, Andrea Siebenhofer, Zlata Ožvačić Adžić, Erika Zelko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 748kb
Socio-economic and health related determinants of unmet health needs: a national cross sectional study on the adult population (str. 35-46)

Vesna Štefančić Martić, Ana Ivičević Uhernik, Tomislav Benjak, Petra Čukelj, Ivana Brkić-Biloš, Danijela Štimac Grbić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 138kb
Evaluating oxygen reserve index-guided oxygenation for the prevention of postoperative delirium in elderly patients: a randomized controlled trial (str. 47-55)

Pelin Uzun Sarıtaş, Aykut Sarıtaş, Merve Çetin Poyraz, Uğur Uzun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 358kb
Chiari malformation type 1 with combined nuclear PAX1 and DKK1 genes and mitochondrial D-loop variants: a case report (str. 56-61)

Siti Nornazihah Mohd Rosdi, Suzuanhafizan Omar, Mazira Mohamad Ghazali, Ab Rahman Izaini Ghani, Abdul Aziz Mohamed Yusof
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1230kb
Balancing tradition and innovation: rethinking the dichotomy in anatomy teaching (str. 62-70)

Marina Čavka, Zdravko Petanjek, Maura Zanze Beader, Thomas Mathew, Cecilia Brassett, András Dávid Nagy, Ana Hladnik
Recenzija, prikaz

engleski pdf 592kb
Testicular tissue bank: ten years of testicular tissue cryopreservation in Croatia (str. 71-76)

Marija Ćapin Vilaj, Monika Trupinić, Ante Jug, Dinko Hauptman, Zoran Zimak, Željko Kaštelan, Davor Ježek
Ostalo

engleski pdf 1254kb

Posjeta: 0 *