Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 20.02.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Svjetlana Kalanj Bognar, Hrvoje Barić
Uvodnik
Marina Lampalo, Anamarija Štajduhar, Dina Rnjak, Nikola Ferara, Hana Safić Stanić, Sanja Popović-Grle
Izvorni znanstveni članak
Goran Arbanas, Ante Periša, Ivan Biliškov, Jelena Sušac, Mirela Badurina, Dahna Arbanas
Izvorni znanstveni članak
Mirea Hančević, Barbara Sitaš, Hrvoje Bilić, Jakob Nemir, Katarina Bilić, Ervina Bilić
Izvorni znanstveni članak
Ulrike Spary-Kainz, Nicole Posch, Andrea Siebenhofer, Zlata Ožvačić Adžić, Erika Zelko
Izvorni znanstveni članak
Vesna Štefančić Martić, Ana Ivičević Uhernik, Tomislav Benjak, Petra Čukelj, Ivana Brkić-Biloš, Danijela Štimac Grbić
Izvorni znanstveni članak
Pelin Uzun Sarıtaş, Aykut Sarıtaş, Merve Çetin Poyraz, Uğur Uzun
Izvorni znanstveni članak
Siti Nornazihah Mohd Rosdi, Suzuanhafizan Omar, Mazira Mohamad Ghazali, Ab Rahman Izaini Ghani, Abdul Aziz Mohamed Yusof
Recenzija, prikaz
Marina Čavka, Zdravko Petanjek, Maura Zanze Beader, Thomas Mathew, Cecilia Brassett, András Dávid Nagy, Ana Hladnik
Recenzija, prikaz
Marija Ćapin Vilaj, Monika Trupinić, Ante Jug, Dinko Hauptman, Zoran Zimak, Željko Kaštelan, Davor Ježek
Ostalo
Posjeta: 0 *