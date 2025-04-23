Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 23.04.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kamran Abbasi, Parveen Ali, Virginia Barbour, Marion Birch, Inga Blum, Peter Doherty, Andy Haines, Ira Helfand, Richard Horton, Kati Juva, Jose F. Lapena, Robert Mash, Olga Mironova, Arun Mitra, Carlos Monteiro, Elena N. Naumova, David Onazi, Tilman Ruff, Peush Sahni, James Tumwine, Carlos Umaña, Paul Yonga, Chris Zielinski
Uvodnik
Vesna Vukičević Lazarević, Ivan Marković
Izvorni znanstveni članak
Emine Göktaş, Ahmet Burak Arslan, Betül Turan, Betül Okur Altındaş, Ayşe Gül Zamani, Mahmut Selman Yıldırım
Izvorni znanstveni članak
Klara Dubravčić, Ružica Lasan Trčić, Ernest Bilić, Josip Konja, Ljubica Rajić, Ranka Femenić, Maja Pavlović, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Sunčica Ries, Mirna Sučić, Ivana Franić Šimić, Renata Zadro, Margareta Radić Antolic, Ivana Horvat, Gordana Jakovljević, Jelena Roganović, Srđana Čulić, Dubravka Kuljiš, Višnja Armanda, Karolina Malić Tudor, Senada Šerifi, Bernarda Lozić, Drago Batinić
Izvorni znanstveni članak
Ares Alizade, Gulsah Evyapan, Ibrahim Seyfettin Celik, Berna Ozdem
Izvorni znanstveni članak
Iris Mone, Alketa Qosja, Gentiana Qirjako, Rudina Çumashi, Enver Roshi, Genc Burazeri
Izvorni znanstveni članak
Ivana Jurin, Irzal Hadžibegović, Hrvoje Jurin, Diana Rudan, Nikola Pavlović, Marija Radić, Šime Manola, Vladimir Trkulja
Izvorni znanstveni članak
Ana Marušić, Igor Jerković, Petra Jelić, Dragan Ljutić
Ostalo
Iva Rukavina, Marijan Frković, Mario Sestan, Ivana Brnadic, Alenka Gagro, Suzana Ožanić Bulić, Marija Jelusic
Studija slučaja
Martin Medvid, Salome Glauser, Fabian Zürcher
Recenzija, prikaz
Hinpetch Daungsupawong, Viroj Wiwanitkkit
Pismo uredniku
Posjeta: 0 *