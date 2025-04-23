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Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Ending nuclear weapons, before they end us (str. 79-81)

Kamran Abbasi, Parveen Ali, Virginia Barbour, Marion Birch, Inga Blum, Peter Doherty, Andy Haines, Ira Helfand, Richard Horton, Kati Juva, Jose F. Lapena, Robert Mash, Olga Mironova, Arun Mitra, Carlos Monteiro, Elena N. Naumova, David Onazi, Tilman Ruff, Peush Sahni, James Tumwine, Carlos Umaña, Paul Yonga, Chris Zielinski
Uvodnik

engleski pdf 73kb
Aeroallergen sensitization rate and its multifactorial influences in continental Croatia: a cross sectional study (str. 82-91)

Vesna Vukičević Lazarević, Ivan Marković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 563kb
The diagnostic yield of molecular karyotyping: a retrospective single-center study (str. 92-99)

Emine Göktaş, Ahmet Burak Arslan, Betül Turan, Betül Okur Altındaş, Ayşe Gül Zamani, Mahmut Selman Yıldırım
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 415kb
Disease characteristics and outcomes of Croatian pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia: pretreatment immunophenotypic predictors of high bone marrow minimal residual disease on day 15 of treatment (str. 100-114)

Klara Dubravčić, Ružica Lasan Trčić, Ernest Bilić, Josip Konja, Ljubica Rajić, Ranka Femenić, Maja Pavlović, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Sunčica Ries, Mirna Sučić, Ivana Franić Šimić, Renata Zadro, Margareta Radić Antolic, Ivana Horvat, Gordana Jakovljević, Jelena Roganović, Srđana Čulić, Dubravka Kuljiš, Višnja Armanda, Karolina Malić Tudor, Senada Šerifi, Bernarda Lozić, Drago Batinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 963kb
Metformin induces mitochondria-mediated and endoplasmic reticulum stress mediated apoptosis and inhibits angiogenesis-related gene expression in breast cancer cells via targeting VEGF-A/VEGFR2/NRP1 (str. 115-124)

Ares Alizade, Gulsah Evyapan, Ibrahim Seyfettin Celik, Berna Ozdem
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1264kb
Association of behavioral characteristics and mental health indices in a large nationwide representative sample of schoolchildren aged 11-15 years in Albania (str. 125-134)

Iris Mone, Alketa Qosja, Gentiana Qirjako, Rudina Çumashi, Enver Roshi, Genc Burazeri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 192kb
Dapagliflozin vs empagliflozin in patients with chronic heart failure: a registry analysis (str. 135-152)

Ivana Jurin, Irzal Hadžibegović, Hrvoje Jurin, Diana Rudan, Nikola Pavlović, Marija Radić, Šime Manola, Vladimir Trkulja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 789kb
Bibliometric and clinical trial registry analysis of the University of Split medical research from 1997 to 2022 (str. 153-163)

Ana Marušić, Igor Jerković, Petra Jelić, Dragan Ljutić
Ostalo

engleski pdf 1116kb
Pachydermodactily – the great imitator of arthritis: a case series (str. 164-172)

Iva Rukavina, Marijan Frković, Mario Sestan, Ivana Brnadic, Alenka Gagro, Suzana Ožanić Bulić, Marija Jelusic
Studija slučaja

engleski pdf 1769kb
The painless ST-elevation myocardial infarction equivalent: a case report (str. 173-178)

Martin Medvid, Salome Glauser, Fabian Zürcher
Recenzija, prikaz

engleski pdf 723kb
Patients prefer human psychiatrists over chatbots: a letter to the editor (str. 179-179)

Hinpetch Daungsupawong, Viroj Wiwanitkkit
Pismo uredniku

engleski pdf 71kb

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